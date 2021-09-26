原标题：利用虚拟产品专割粉丝“韭菜” 一夜暴富终是黄粱一梦

近年来，区块链概念受到各种追捧，但也被一些不法分子利用，他们打着区块链旗号发行所谓的虚拟产品行诈骗之实。

2020年6月23日，广东揭阳警方派出一百多名警力奔赴全国各地开展收网行动，成功破获一宗区块链电信网络诈骗案，共抓获涉案人员38名，查处两个涉案App，扣押手机、电脑、银行卡等涉案物品一批，涉案金额逾1000万元。今年4月16日，该案被移送广州市天河区检察院审查起诉。

“发行”虚拟产品专割粉丝“韭菜”

2020年4月，广东省公安厅网警总队在工作中发现一个利用区块链技术实施电信诈骗线索，遂下发揭阳市公安局侦办，后来该案指定由空港分局主侦主办。空港分局立即成立专案组展开侦查。

警方调查发现，该犯罪团伙打着区块链旗号，四处宣扬“我爸是区块链”，研发设计“乐某鼠”App，发行所谓类似比特币的虚拟产品，发布“半年不开张，开张吃半年”的虚假言论，利用粉丝们渴望“一夜暴富”的心态敛财，背地里“割韭菜”，行诈骗之实。仅玩家曾某湖、吴某柱、邱某亮等人就报警称被骗人民币共计130多万元。

鉴于该案是一种新型犯罪形式，为保障能够顺利深挖扩线，专案组派专门力量与省、市网警等部门联合行动。为快速推进案件侦办，专案组民警通过对“乐某鼠”App海量数据分析，初步确定该案系多人实施的团伙诈骗案件，且掌握了部分犯罪证据。

随着调查的深入，专案组逐渐摸清该团伙架构运作模式。该团伙主要根据客户需求开发设计App，形成产品出售给下游人员实施诈骗活动。下游实施诈骗的主要成员共10人，其中8人有涉嫌传销或非法集资犯罪等前科。诈骗活动涉及人员多、地域广，遍布黑龙江、河南、山东、安徽等地。

由于案件情况复杂，涉及区域广、涉案人数多，专案组整合信息资源、打破技术壁垒，对相关信息进行深度追踪，集中力量开展打链条、摧源头、端窝点工作。

上游开发App下游实施诈骗

警方发现，主营App软件开发的广州某科技公司，是2019年2月由张某铭、林某委、陈某楷、袁某栋融资注册成立的。负责技术的张某铭拉起团队，由“业务骨干”赵某帆及“下线”崔某伟、王某川对公司开发的多个App规避平台审核进行上架、使用操作。

2019年3月，于某、黄某等人上门订货。当时，犯罪嫌疑人于某联系了张某铭，以26800元的价格定制App，该App由张某铭通过网络下载的App进行修改并在后台添加验证程序和修改各种不同型号老鼠图片，最终将软件命名为“乐某鼠”App，软件未经相关部门授权审批运营。随后，于某、黄某、吴某以投资高回报为诱饵，吸引网友投资网络虚拟“老鼠”，并从中获利。

“乐某鼠”App主要是通过消耗一定的“大米”，投资网络虚拟宠物“老鼠”后出售获利。玩家用手机号码注册为“乐某鼠”的会员后，在每天规定的时间可以抢“老鼠”，抢到“老鼠”通过扫码付款给卖家就可以买到“老鼠”，买到的“老鼠”根据不同的饲养天数饲养后，出售给其他玩家就可以获得一定收益。

于某通过出售“乐某鼠”App原始生成的“老鼠”“大米”和推广App提成获利共约5万元。据于某介绍，他可以通过登录后台指定“老鼠”由特定的人购买，并将后台的登录账号和密码发给黄某，让其登录后台掌握每天的玩家和“老鼠”数据，让主要成员了解供求关系，方便“调节”。

主要负责“乐某鼠”App推广的黄某通过在互联网发送获利信息和发红包的方式，诱惑玩家注册投资“乐某鼠”App，通过推广提成和售卖“老鼠”获利约20万元。同伙吴某则声称该App是其朋友在运营，能够掌握玩家和“老鼠”的相关数据，让玩家放心投资。吴某通过推广和买卖“老鼠”获利约30万元。

“零漏网”全链条打击诈骗团伙

与广州某科技公司有业务往来的，还有彭某等人。他们通过该公司开发销售“趣某赞”区块链产品App，供不法分子“零撸”诈骗。“零撸”不需要投资但是要邀请朋友进来，邀请越多，挣到的钱提现的手续费就会越少。然而，当你开始邀请朋友进来时，你就已经上当了。

彭某等人按照以“零撸”拉人头注册后给予推广人员分佣的方式，欺骗引导注册人员使用“趣某赞”App，以注册登录为任务免费得“趣豆”，也可购买等“升值”。只不过，升值贬值全操纵在彭某团伙人员手中。他们可随意调节“趣豆”价格，修改系统后台数据，从而达到非法占有骗取注册人员投入资金购买“趣豆”的目的。区块链的概念，着实吸引了不少人参与。至被查获时，彭某与黄某、沈某儒等人共骗得人民币8万余元。

随着专案组的调查深入，犯罪团伙成员逐个浮出水面，该团伙作案手法、成员分工、资金流向逐步被摸清，成员位置、多个犯罪窝点也被成功锁定。

2020年6月23日，收网时机成熟，揭阳市公安局抽调特警、网警配合空港分局展开抓捕行动，全市共出动147余名精干警力实施抓捕。

当天14时左右，随着前线指挥部一声令下，各抓捕组快速出动，成功在全国各地抓获嫌疑人38人，查处涉案App两个，共扣押涉案手机71台、电脑37台、银行卡84张、POS机一台，合同138份，涉案金额1000多万元，实现“零漏网”全链条打击。（本报记者 邓君 通讯员 欧汉华）

(责编：赵竹青、陈键)