原标题：数字经济创新成果亮相北京第24届科博会

作为中关村论坛的展览板块，为期4天的第24届中国北京国际科技产业博览会(以下简称“科博会”)首次与中关村论坛同时同地举办，共同打造面向全球高科技创新交流合作的国家级平台。

本次展览总面积约1.5万平方米，围绕“智慧·健康·碳中和”论坛主题，划分综合馆、科技冬奥馆、医药健康馆、碳中和馆、省区市科技创新成果馆5个展馆，展期5天，参展企业和机构576家，同期还将举办10场推介交易活动。

记者了解到，作为数字经济示范区核心区域的中关村朝阳园，重点打造工业互联网、空间地理信息、集成电路、人工智能、网络与信息安全等五个产业集群。

鲲鹏联创、星河亮点、玻色量子……作为新基建产业的代表，这些机构在北京市朝阳展区展示了TaiShan服务器、5G通信终端测试设备、量子计算设备；三未信安、柏睿数据、影谱科技、晨晶电子等参展企业，分别推出数字安全、数据处理、数字孪生等数字经济领域先进技术与产品，展示积极培育面向未来的新技术、新业态、新模式的成效。

在城市管理大脑、城市经济大脑、城市安全大脑3项智慧大脑综合平台展示区，可以看到朝阳区打造城市智慧大脑综合平台。据介绍，目前该区已建成综合指挥调度中心和展示体验中心，已建成综合指挥调度中心和展示体验中心、数据底座、应用场景56个、在建场景12个，在促进经济高质量发展、推动精细治理、优化民生服务、强化应急联动等五个方面发挥了重要作用。

朝阳展区负责人介绍，朝阳区将立足“两区”建设，以数字经济发展为契机，紧紧抓住数字经济发展的黄金窗口期，未来五年，将通过综合运用产业资金、政府引导基金、功能性平台建设等多种方式，累计至少投入50亿元用于发展数字经济，同时将撬动更多的社会资本，共同参与数字经济领域建设，力争率先建成具有全球影响力的数字经济示范区，助力北京市全球数字经济标杆城市建设。(记者 杜燕)

(责编：赵竹青、陈键)