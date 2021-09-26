程婕

原标题：两大量子计算创新成果亮相

9月25日上午，2021中关村论坛在中关村国家自主创新示范区展示中心举行全体会议，5项涵盖核心技术攻关、重大行业规范、重要科技创新指数的重大成果在会上重磅发布，展现了北京高质量建设国际科技创新中心的阶段性成果。其中无液氦稀释制冷机、长寿命超导量子比特芯片两项成果，实现了量子计算研究领域核心技术攻关。

成果一

自然指数-科研城市2021 北京连续四年蝉联第一

自然指数由施普林格·自然集团旗下的自然指数团队编制，是一个包括了论文作者单位信息和机构关系的数据库，主要追踪发表在82种高质量自然科学期刊上的研究论文。自然指数作为评估机构和城市科研表现的重要方法和指标之一，可以显示世界各国及其科研机构在高质量科研尤其是自然科学领域的产出、合作方面情况以及变化趋势。

自然指数创始人戴维·斯文班克斯发布了自然指数-科研城市2021。榜单跟踪了50个重点城市的相关表现，显示全球排名前五的科研城市依次是：北京、纽约都市圈、波士顿都市圈、旧金山湾区、上海。北京已连续4年蝉联第一。自然指数还显示，北京在涉及联合国可持续发展目标方面的研究产出也居于全球城市首位，尤其在清洁能源、气候行动等研究领域表现强劲。

成果二

无液氦稀释制冷机

稀释制冷机是当前超导量子计算、拓扑量子计算等国际上竞争异常激烈的量子信息技术研究必需的低温实验设备。

中国科学院物理研究所姬忠庆副研究员发布了无液氦稀释制冷机，核心指标达到了国际主流产品水平。中国科学院物理研究所是中国低温实验技术和低温物理研究的发源地，老一辈物理所人在上世纪70年代末就研制成功了我国第一台湿式稀释制冷机，实现了33mK的极低温（绝对零度以上0.033度）。物理所再一次组织力量联合攻关，成功研制出无液氦稀释制冷机，实现了比绝对零度高0.01度的连续稳定运行温度，掌握稀释制冷核心技术使我国具备了为量子计算等前沿研究提供极低温条件保障的能力。

成果三

《新一代人工智能伦理规范》

国家新一代人工智能治理专业委员会薛澜主任发布了《新一代人工智能伦理规范》,以深入贯彻《新一代人工智能发展规划》，细化落实《新一代人工智能治理原则》，增强全社会的人工智能伦理意识和行为自觉，积极引导负责任的人工智能研发与应用活动，促进人工智能健康发展。

《新一代人工智能伦理规范》考虑了当前社会各界有关隐私、偏见、歧视、公平等伦理关切，针对人工智能管理、研发、供应、使用等活动提出了六项基本伦理要求和四方面特定伦理规范，旨在将伦理融入人工智能全生命周期，为从事人工智能相关活动的自然人、法人和其他相关机构等提供伦理指引，促进人工智能健康发展。

成果四

长寿命超导量子比特芯片突破500微秒大关

在量子物理领域，保持好的量子相干性至关重要，它决定着量子门操控的保真度、量子电路的深度等一系列量子计算机核心性能问题，延长量子比特的相干时间一直是各国技术竞赛的焦点，在过去十几年内量子比特的相干时间增长了近5个数量级。

北京量子信息科学研究院超导量子计算于海峰研究员发布了长寿命超导量子比特芯片，创造了新的世界纪录。于海峰科研团队对超导量子比特性能进行深入探索，不断优化材料生长和微加工制备工艺，于2021年5月初，成功使量子比特退相干时间达到503微秒，打破了2020年3月由美国普林斯顿大学研究组保持的360微秒的世界纪录。该研究成果有望观测到原来无法观测到的量子过程或现象，为超导量子计算走向实用化打下了坚实的器件基础。

成果五

国际科技创新中心指数2021

清华大学与施普林格·自然集团合作开发的《国际科技创新中心指数》，从科学中心、创新高地、创新生态等三大维度32个指标，对全球50个城市（都市圈）的创新能力进行测度。

清华大学和施普林格·自然集团共同发布了国际科技创新中心指数2021。综合排名前5的城市（都市圈）依次为：旧金山-圣何塞、纽约、伦敦、北京、波士顿。北京的综合排名从去年的第5上升到第4，由深圳、香港、广州等“9+2”城市合并的粤港澳大湾区首秀惊艳，排名第7。全球领先的50个国际科创中心，有23个在亚洲，有9个在中国。

本次研究发现：全球创新网络格局正在发生改变，亚洲城市科技创新领域的上升态势持续增强，新冠疫情没有阻断数字经济的蓬勃发展。疫情推动高技术制造业、互联网行业以及相关产业的井喷式增长；随着数字技术应用场景的拓展以及平台经济的扩张，网络宽带连接速度将成为数字经济时代创新生态建设的重要内容。

据悉，下一步，市科委、中关村管委会将持续紧密围绕国际科创中心建设，全力打造中关村论坛这一国家级科技创新交流平台，孕育催生更多原创、重磅的科研成果，为创新型国家建设做出积极贡献。文/本报记者 程婕

(责编：罗知之、陈键)