解丽

原标题：平台网约劳动者纳入最低工资保障

本报讯（记者解丽）近日，北京市就业工作领导小组印发《关于促进新就业形态发展的若干措施》（简称《若干措施》）。《若干措施》明确，将包括美团骑手、滴滴司机等在内的“平台网约劳动者”纳入最低工资制度保障范围。这意味着，按照北京8月1日刚刚实施的最低工资标准2320元/月计算,平台企业向提供正常劳动的“平台网约劳动者”支付的劳动报酬不得低于2320元。

《若干措施》着力补齐了“平台网约劳动者”权益保障的制度短板。一是明确“平台网约劳动者”享有平等就业和选择职业、取得劳动报酬、享受社会保险、获得劳动安全卫生保护和休息休假等基本劳动权利；二是规定平台企业及用工合作企业要承担维护“平台网约劳动者”劳动保障权益的相应责任和义务；三是将“平台网约劳动者”纳入最低工资制度保障范围，并按时足额发放，不得克扣或故意拖欠；四是强调平台企业需要依法依规制定、修订直接涉及劳动保障权益的制度规则、平台算法，通过“算法取中”等方式，合理确定考核和奖惩要素，避免超强度劳动和因此造成的安全伤害问题。

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