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中国发布《新一代人工智能伦理规范》 融入人工智能全生命周期

2021年09月26日08:39 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国发布《新一代人工智能伦理规范》 融入人工智能全生命周期

　　中国国家新一代人工智能治理专业委员会9月25日发布《新一代人工智能伦理规范》，旨在将伦理道德融入人工智能全生命周期，为从事人工智能相关活动的自然人、法人和其他相关机构等提供伦理指引。

　　同时，增强全社会的人工智能伦理意识与行为自觉，积极引导负责任的人工智能研发与应用活动，促进人工智能健康发展。

　　《新一代人工智能伦理规范》第一条即开宗明义：本规范旨在将伦理道德融入人工智能全生命周期，促进公平、公正、和谐、安全，避免偏见、歧视、隐私和信息泄露等问题。

　　该伦理规范明确提出，人工智能各类活动应遵循增进人类福祉、促进公平公正、保护隐私安全、确保可控可信、强化责任担当、提升伦理素养等六项基本伦理规范。

　　人工智能特定活动应遵守的伦理规范包括管理规范、研发规范、供应规范和使用规范共18项具体伦理要求，管理规范包含推动敏捷治理、积极实践示范、正确行权用权、加强风险防范、促进包容开放；研发规范包含强化自律意识、提升数据质量、增强安全透明、避免偏见歧视；供应规范包括尊重市场规则、加强质量管控、保障用户权益、强化应急保障；使用规范包含提倡善意使用、避免误用滥用、禁止违规恶用、及时主动反馈、提高使用能力。

　　其中，加强风险防范方面，增强底线思维和风险意识，加强人工智能发展的潜在风险研判，及时开展系统的风险监测和评估，建立有效的风险预警机制，提升人工智能伦理风险管控和处置能力。

　　保障用户权益方面，在产品与服务中使用人工智能技术应明确告知用户，应标识人工智能产品与服务的功能与局限，保障用户知情、同意等权利。为用户选择使用或退出人工智能模式提供简便易懂的解决方案，不得为用户平等使用人工智能设置障碍。

　　组织实施上，《新一代人工智能伦理规范》自公布之日起施行，并根据经济社会发展需求和人工智能发展情况适时修订。(记者 孙自法)

(责编：赵竹青、陈键)

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