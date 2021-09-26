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中国连续12年稳居非洲最大贸易伙伴国地位

2021年09月26日08:43 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国连续12年稳居非洲最大贸易伙伴国地位

《中国与非洲经贸关系报告(2021)》(以下简称《报告》)25日在湖南长沙发布。《报告》显示，中国已连续12年稳居非洲最大贸易伙伴国地位。

当天下午，《中非经贸合作案例方案集》《中国与非洲经贸关系报告(2021)》发布会暨中非经贸合作研究院揭牌仪式，在湖南长沙举行。本次活动由中国商务部、湖南省人民政府主办。

《报告》由中国商务部国际贸易经济合作研究院与湖南省中非经贸合作研究会共同编撰，梳理了第一届中非经贸博览会后(2019年-2020年)中非经贸合作的进展与成果，并对未来发展趋势进行研判和展望。报告分为综合篇、地方对非合作篇和企业对非合作篇三部分，以中、英两种语言呈现。

《报告》显示，2019年，中非货物贸易进出口额达2090.2亿美元，同比增加2.4%。2020年，受新冠疫情冲击，中非双边贸易总额降至1869.7亿美元，同比下降10.5%，但中国保持了非洲最大贸易伙伴国地位。

在服务贸易上，中非合作展现新潜力。建筑和运输领域的服务贸易继续发挥引领作用，同时在政府服务，电信、计算机和信息服务，保险和金融等领域呈现出一定的合作潜力。

近两年，非洲吸收外资额呈大幅下跌趋势，但中国对非投资保持相对稳定。《报告》显示，2020年，中国对非直接投资额为29.6亿美元，同比增长9.5%。

《报告》介绍，非洲国家对基础设施仍有较大需求，2020年中国在非洲承包工程新签合同额同比增长21.4%。同时，中国将稳步推进对非各领域合作，全力支持非洲国家抗疫行动，将合作重点向健康卫生、复工复产、改善民生领域倾斜。

《报告》指出，面对复杂的全球环境，中非经贸合作承受住了严峻挑战，显示了双方合作的韧性。未来，中非双方亦将继续加强合作，共克时艰，共谋发展。26日，第二届中非经贸博览会将在湖南长沙启幕，助力推动中非经贸合作向更高水平更高质量发展；年底，新一届中非合作论坛也将在塞内加尔首都达喀尔召开，为新形势下当地中非合作谋划新篇章。(记者 鲁毅)

(责编：赵竹青、陈键)

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