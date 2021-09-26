新华社记者胡喆、王琳琳、盖博铭

9月24日，国家主席习近平向2021中关村论坛视频致贺。习近平主席的致辞在社会各界引起热烈反响，大家表示一定要牢记习近平主席的重要讲话精神，通过科技创新共同探索解决重要全球性问题的途径和方法，共同应对时代挑战，共同促进人类和平与发展的崇高事业。

当前，新一轮科技革命和产业变革正在深刻改变经济格局和人类生活，尤其是在新冠肺炎疫情仍在全球蔓延的形势下，更加需要全球科技界、产业界深化合作，协力推动构建人类命运共同体，为应对全人类共同面对的重大问题探讨科技解决方案。

今年的中关村论坛主题为“智慧·健康·碳中和”，呼应了全球化时代的脉动，契合当今世界的重大关切。

“刚刚在2021中关村论坛开幕式现场聆听了习近平主席的视频致辞，倍感振奋。”北京市科学技术委员会主任许强表示，中关村将加大技术创新力度，主动融入全球创新网络，紧扣时代命题，面向人民生产生活的重大需求，充分发挥有效市场和有为政府的各自作用，加大产学研用融合，努力营造公平公正、便捷开放的世界一流创新生态，把中关村加快建设成为世界领先的科技园区。

中关村是中国科技创新的一张名片。1984年，联想正是从这片热土起家，逐步发展成为一家全球化高科技制造企业。

“习近平主席的致辞内涵丰富、寓意深刻。无论是强调推动全球科技创新协作，还是强调积极参与全球创新网络，我都感同身受，也是我们一直努力践行的方向。”联想集团董事长兼CEO杨元庆说。

从事新冠病毒跨种传播科研攻关的中科院微生物所研究员王奇慧认为，习近平主席的致辞视野开阔，三个“共同”为当前科学抗疫、团结抗疫、分享中国经验指明方向，体现了中国秉持构建人类卫生健康共同体理念，表明了中国同各国共克时艰、携手解决全球问题的坚定意志。

通过网络收看了习近平主席在2021中关村论坛开幕式上的视频致辞，作为一名临床医生和大学老师，江苏省人民医院神经外科副主任季晶感触颇深：“习主席提到世界各国更加需要加强科技开放合作，通过科技创新共同探索解决重要全球性问题的途径和方法，这体现了中国对科技创新及全球合作的高度重视。”

季晶表示，在与新冠肺炎疫情的抗争中，“科学防治”一直是个关键词，广大科技工作者和医务人员日夜奋战，在病毒检测、临床救治、药物、疫苗等领域取得一系列突破性成就。“作为一名临床医生，越来越感受到创新的重要性。”

河北雄安新区中关村企业集中办公区成立于2020年11月份，坐落于雄安新区雄县，首批签约入驻企业均为已在雄安新区注册的中关村企业。

集中办公区招商经理彭博说，雄安新区中关村企业集中办公区作为与中关村协同发展的科技园区，将以构建长效科技协同创新发展机制为抓手，实现科技创新发展。

滨海—中关村科技园紧紧围绕天津市在京津冀协同发展“一基地三区”的功能定位，发挥京津两市合作共建的优势，围绕产业链部署创新链，初步形成了以智能科技、生命大健康、新能源新材料和科技服务业为主的“3+1”产业体系。

天津经济技术开发区管委会副主任李涛表示，习近平主席的致辞，让我们进一步加深了对做好科技创新工作的认识，也坚定了以科技创新引领高质量发展的信心和决心。

“世界是一个大家庭，是命运共同体。”徐工集团工程机械有限公司董事长王民表示，当下中国经济进入新发展阶段，新发展格局加快构建，离不开深入推进创新驱动发展战略，更离不开全球科技创新交流合作。

“创新是企业发展的命脉。”王民表示，徐工将瞄准世界装备制造业前沿，探索创新先进机制，进一步利用自身平台优势，通过创新驱动和国际化战略，制造好产品，服务好用户，传递中国智慧、中国方案。(参与记者：董瑞丰、邱冰清、陈旭、陈刚、齐雷杰、梁姊)

(责编：赵竹青、陈键)