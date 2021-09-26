原标题：“全球微生物资源数据共享平台”已汇聚52万株实物资源数据

记者25日从中国科学院微生物研究所(中科院微生物所)获悉，由中国引领、51个国家和地区141家机构参与构建的全球微生物大数据平台基础设施——“全球微生物资源数据共享平台”，目前已汇聚52万株微生物实物资源数据，形成了全球互联互通的微生物数据信息化合作网络，推动全球微生物信息化建设迈向新高度。

当天，由中科院微生物所、中科院计算机网络信息中心和国家科技基础条件平台中心联合申报的“全球微生物资源数据共享平台”，入选即将开幕的2021年世界互联网大会全球12项“携手构建网络空间命运共同体精品案例”之一，并将在世界互联网大会乌镇峰会期间展示。

中科院微生物所党委副书记石硕博士介绍说，建于该所的“全球微生物资源数据共享平台”旨在进一步拓展和深化网络空间国际交流与合作，共筑全球微生物领域网络空间命运共同体，促进全球开放科学、经济发展与产业进步。

长期以来，全球微生物资源数据平台存在着各国数据分散、用户无法一站式检索的问题，阻碍了全球微生物资源的有效利用。中科院微生物所国家微生物科学数据中心和世界微生物数据中心牵头建立全球微生物菌种保藏目录国际合作计划，搭建“全球微生物资源数据共享平台”，现已汇聚来自51个国家和地区141家合作伙伴的52万株微生物实物资源数据。该平台开发的数据挖掘系统，支撑了全球微生物资源利用状况的分析决策，德国等多个国家使用其分析结论，作为该国微生物资源全球贡献的重要数据支撑。

中科院微生物所国家微生物科学数据中心主任马俊才指出，模式菌株是微生物分类学的标准参考物质，也是人类对微生物认知能力的重要体现，对生物技术研究和生物产业发展具有重要价值。基于“全球微生物资源数据共享平台”，中科院微生物所发起并主导全球万种微生物模式菌株测序计划，对全球微生物模式菌株资源进行有效整合，促进微生物分类领域全球开放科学的发展，也为建立全球“一站式”微生物鉴定和认知平台提供重要数据支撑。

他还透露，为将“全球微生物资源数据共享平台”打造成高质量国际性数据平台，中科院微生物所国家微生物科学数据中心联合10余个国家的同行专家，共同制定国际微生物资源领域的第一个ISO微生物资源数据标准，解决了长期以来由于各国微生物资源中心数据管理的不同形式带来的共享阻碍。

同时，中国微生物领域科研机构及科学数据中心将联手世界微生物数据中心，继续全力支持“全球微生物资源数据共享平台”的发展，为微生物资源数据的全球共享和产业化发展，提供坚实的保障。

2021年世界互联网大会乌镇峰会定于9月26日至28日在浙江乌镇举行，今年大会首次举行“携手构建网络空间命运共同体精品案例”评选发布及展示活动，从网络基础设施建设、网上文化交流、网络经济创新发展、网络安全保障和网络空间国际治理五大实践路径，全面展现世界各国开展的最佳实践案例，生动讲述网络空间国际交流合作故事。(记者 孙自法)

(责编：赵竹青、陈键)