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民企500强榜单背后的“增”与“减”

新华社记者席敏 阮周围
2021年09月26日08:49 | 来源：新华网
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原标题：民企500强榜单背后的“增”与“减”

2021中国民营企业500强榜单25日在湖南长沙发布。与上一届榜单相比，这届上榜民企营收能力显著增强。一些上榜民企负责人对记者说，税费负担明显减轻了，企业更加壮大了。

据全国工商联副主席黄荣介绍，从营业收入来看，民营企业500强入围门槛达235.01亿元，比上年增加32.97亿元。其中，位居榜单前五的企业营业收入均超过6000亿元。今年的民营企业500强纳税总额达1.36万亿元，占全国税收总额的8.84%。

在榜单发布现场，民企负责人比较普遍的感受是，随着税费负担明显减轻，企业轻装上阵，发展势头越来越好、越来越稳。

湖南五江控股集团有限公司今年首次登上民企500强榜单，公司董事局主席肖安江说，去年以来，公司将国家税费减免政策的红利用于技术创新，高度重视开发光刻胶感光干膜等优势产品，深度融入国内产业链。“公司发展更快了，我们已经成为国内细分市场的行业龙头。2018年公司营业收入刚突破300亿元，今年预计能到380亿元。”

上榜企业齐鲁制药集团2020年实现销售收入同比增长20%，今年以来已上市新产品17个。公司副总裁张汉常说，2020年企业享受各项税收优惠，包括1.86亿元的研发费用加计扣除、增值税增量留抵退税6155万元等，而当年研发投入同比增长超过30%。

张汉常说，公司一直与国家政策和市场需求保持同频共振，用足用好国家的优惠政策，加快企业发展，又将发展红利惠及消费者。他举例说，公司研发的吉非替尼作为抗肿瘤的首仿药上市后，每盒单价降至国外原研药的十分之一，大大减轻了患者负担。

“增”“减”之间，呈现的是我国民企日益趋好的发展环境。国家统计局数据显示，今年1-8月份，民间投资同比增长11.5%，两年平均增长3.9%；民营企业进出口同比增长29.9%，占进出口总额比重比上年同期提高2.3个百分点。

湖南省政协副主席、省工商联主席张健说，减税降费等一揽子政策，体现了国家做大做强做优实体经济和支持民营经济发展的决心，有利于激发企业的创新活力和内生动力。

(责编：赵竹青、陈键)

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