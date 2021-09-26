原标题：京津冀优化区域产业布局 疏通跨区域产业链

京津冀三地落实产业功能定位，聚焦新兴产业，分工协作，激活创新链、补强产业链、打通供应链，努力解决跨区域产业链上下游“堵点”，提升京津冀产业能级，加快建设现代化首都都市圈，共同谱写京津冀协同发展新篇章。

今天，在北京举行的中关村论坛同期举办第24届科博会。为全方位、立体化展示京津冀协同发展成效，三省市协同办联合设立京津冀协同发展成效展区，通过缩微模型、视频、展板等多种形式，展现京津冀协同发展新进展新成效。

产业一体化是京津冀协同发展的实体内容和关键支撑。七年多来，京津冀三省市立足发展定位，持续加强产业对接协作，优化区域产业布局，产业对接和创新协作不断深化。

其中，三地围绕构建和提升“2+4+N”产业合作格局，聚焦打造若干优势突出、特色鲜明、配套完善、承载能力强、发展潜力大的承接平台载体，引导创新资源和转移产业向平台集中，促进产业转移精准化、产业承接集聚化、园区建设专业化，取得明显成效。

天津滨海-中关村科技园

天津滨海-中关村科技园作为京津冀产业转移重点承接平台之一，于2016年11月22日揭牌，重点承接科技创新和研发转化等产业，主动承接北京非首都功能转移。

园区位于滨海新区北塘地区，占地面积10.3平方公里。目前，已建成45万平方米北塘古镇，65万平方米办公楼宇。

目前，园区累计注册企业超过2100家，已进驻科芯、致导科技、百川生物、威努特等一批创新项目，努力打造创新创业生态系统。

京冀曹妃甸协同发展示范区

京冀曹妃甸协同发展示范区位于唐山南部沿海、环渤海中心地带，覆盖面积已拓展至曹妃甸区全境达2115平方公里，是2014年北京市、河北省两地共同打造的跨区域共建省级平台。

自2014年以来，示范区签约项目235个，北京一级市属企业和央属企业超过40家，总投资超过2800亿元，实现北京产业疏解，带动津冀地区协同创新。

保定·中关村创新中心

保定·中关村创新中心2015年4月揭牌运营，是中国首家由中关村在京外设立的创新中心。项目位于河北省保定国家高新区，产业定位为新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、科技服务。

目前，该创新中心已吸引中国信通院、中创燕园等约400家企业和机构注册办公，入驻企业累积研发投入超过1亿元，知识产权600余件，吸引双创人才4000多位。

北京·沧州渤海新区生物医药产业园

北京·沧州渤海新区生物医药产业园位于国家级沧州渤海新区临港经济技术开发区西区，规划面积28.29平方公里，是京冀两地按照“共建、共管、共享”的原则打造的生物医药产业合作示范区，是国内唯一一个实行药品生产异地延伸监管政策的区域。

园区已累计签约项目160个，总投资487亿元，其中有上市公司13家、高新技术企业61家、外资企业7家，签约北京项目98个，总投资274亿元。落地项目共计74个，其中开、竣工项目51个，另有23个项目正在办理开工前手续。美国独资珐博进、中日合资康蒂尼、天津医药集团、石家庄四药、正大集团泰德制药等国内外知名医药企业纷纷入驻园区。

未来，园区将突出发展高端原料药、医药制剂、现代中药、大健康产业和医药特色小镇，力争成为中国北方重要的医药和大健康产业基地。

京津中关村科学城

京津中关村科技城总规划面积约14.5平方公里，在项目30年的开发运营周期里，预计总投资额约1100亿元，累计创造税收约1600亿元，提供就业岗位12万个，吸引常住人口8万人。

科技城确立“4+1”产业体系，其中“4”代表新一代信息技术、生物医药和医疗器械、新能源新材料、高端装备制造，“1”代表现代服务业。

截至2021年6月份，京津中关村科技城注册市场主体459家，其中实体生产研发型企业27家，总占地1794亩，总投资额约163亿元，预计全部达产后年税收10.22亿元。

北戴河生命健康产业创新示范区

2016年9月28日，经国务院同意，国家发改委等13部委批复《北戴河生命健康产业创新示范区发展总体规划(2016-2030年)》。

目前，一批重点项目加快建设，北医三院秦皇岛医院加快建设，全力打造国家区域医疗中心；潘纳茜国际医院、普拉德拉(北戴河)医院、华是国际肿瘤治疗工程中心等进展顺利。

示范区瞄准医疗器械、生物医药、健康食品三大主攻方向，医药产业初具规模。与河北医科大学合作建设北戴河医学院，医教产业稳步启动。

京津合作示范区

京津合作示范区以承接非首都功能疏解、培育产业发展环境、完善城市公共服务为三大抓手，构建智慧城市和生态城市规划体系，致力将示范区建设成为“非首都功能疏解的重要承载地、京津深化全方位合作的重要平台、区域改革创新发展的试验基地”。

示范区计划分三期开发建设，其中起步区11.8平方公里开发建设工作正在有序推进。预计至2035年，累计拉动固定资产投资2500亿元，吸引常住人口约31万人，吸纳就业人口18万人。

示范区聚焦生命健康、信息智能两大产业领域，目前已有7个产业项目签约落地，总投资23.3亿元。其中，旗滨集团高端节能玻璃项目已实现投产，云岭项目、佳田项目厂房正在有序施工。

谈到京津冀三地未来协同发展，北京市发改委相关负责人表示，三地将牢牢抓住疏解非首都功能这个“牛鼻子”，构建河北雄安新区和北京城市副中心“两翼”联动发展格局，促进交通、生态、产业、公共服务等重点领域取得新突破，加快建设现代化首都都市圈，携手谱写京津冀协同发展新篇章。(记者 杜燕)

(责编：赵竹青、陈键)