原标题：“互联网之光”博览会浙江乌镇启幕 24国企业机构参展

作为2021年世界互联网大会乌镇峰会的组成部分，“互联网之光”博览会25日在浙江桐乡的乌镇启幕。该展共吸引了24个国家、340余家企业和机构参展，旨在展示网络空间命运共同体的理念、主张，聚焦互联网发展最新趋势，搭建产品展示、技术交流和产品发布的高端平台，打造数字经济产业合作的重要窗口。

据介绍，博览会聚焦前沿技术和数字化改革，设置发展理念区、综合展区、“1+4+3”个特色展区和新产品新技术发布区、数字经济人才对接等功能板块。华为、阿里巴巴、卡巴斯基实验室、百度、之江实验室等知名企业和研究机构将在各个展区亮相展示最新的前沿科技成果。

在爱普生(中国)有限公司的展台上，BT—40个人观影方案吸引了许多观众的注意，佩戴这款特殊的眼镜后，手机、电脑里的内容就会投射到一个5米120寸的屏幕上，可实现移动观影体验。

博览会上，腾讯会议则无缝融合了腾讯医疗健康的患者档案、影像云、病理云等医疗运用，可广泛应用于远程会诊、远程示教、远程查房、远程探视等场景，患者端可直接通过微信小程序进行远程就医。

Apollo“汽车机器人”是百度对未来汽车形态的预测。该车采用无人驾驶模式，车内装有曲面屏，人坐在车里可跟车实现语音互动，提供娱乐服务。同时，车外饰是一体化玻璃设计，可根据乘客需要进行变换。比如，路过风景优美的地方，玻璃会变成透明。需要休息时，玻璃会自动进行雾化处理。

此外，连续参展多年的百度机器狗也出现在了博览会现场。目前，它主要应用于工业领域，如一些发电厂、变电站等。主办方介绍，相较于往年，今年它的功能更加完善、动作更多。

中国电信也带来了“黑科技”——5G智慧矿山电铲驾驶座舱。它通过深入构建行业专网，将5G、无人驾驶和光伏储能深度融合，可以实现矿山生产的智能化和无人化，助力矿山运输环节的零碳排放，确保矿山生产运营的安全。

据悉，今年“互联网之光”博览会以“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”为主题，现场将举行70余场新产品新技术发布活动，300余家数字经济企业和机构将参加数字经济人才“云聘会”。(施紫楠 胡丰盛)

(责编：赵竹青、陈键)