新华社深圳9月25日电 9月25日晚，在党和人民亲切关怀和坚定支持下，孟晚舟在结束被加拿大方面近3年的非法拘押后，乘坐中国政府包机抵达深圳宝安国际机场，顺利回到祖国。

这是中国的一次重大国家行动。这是中国人民取得的一个重大胜利。

21时50分许，飞机稳稳降落，机场灯火通明，机身上的五星红旗格外醒目。舱门打开，着一袭红裙的孟晚舟向等候在这里的欢迎人群挥手致意，现场爆发热烈欢呼。

“经过1000多天的煎熬，我终于回到了祖国的怀抱，异国他乡的漫长等待，充满了挣扎和煎熬，但当我走下舷梯，双脚落地的那一刻，家乡的温度让我心潮澎湃，难以言表。”由于疫情原因，现场没有握手，没有拥抱，人们却从孟晚舟微微颤抖、略带哽咽的声音里听出最深沉的情感，“祖国，我回来了！”

“作为一名普通的中国公民，遭遇这样的困境，滞留异国他乡3年，我无时无刻不感受到党、祖国还有人民的关爱和温暖。”孟晚舟说。

“习主席关心我们每一位中国公民的安危，同样也把我的事情挂在心上，让我深受感动。”她说，“我也感谢在这个过程中所有相关部门对我的鼎力支持，他们坚定地维护了中国企业和中国公民的正当权益。”

孟晚舟数次向欢迎人群深深鞠躬。欢迎人群多次对她的深情致辞报以欢呼和掌声。

深圳人民也为迎接孟晚舟回家显示出巨大热情。25日晚，深圳市内多处地标建筑楼身打出“欢迎孟晚舟回家”的巨幅标语；在龙岗，300架无人机组成的机队在空中飞出“月是故乡明”“轻舟虽晚 终回家国”等字样；宝安国际机场，《我和我的祖国》悠扬的歌声响彻国际候机大厅。

2018年12月1日，华为公司首席财务官孟晚舟在加拿大温哥华过境转机时遭加方无端拘押，前后长达1028天。这是一起由美国一手策划、加拿大帮助实施的针对中国公民的政治迫害事件，对孟晚舟所谓“欺诈”的指控纯属捏造，目的是打压中国高技术企业、阻挠中国科技发展，其所作所为是典型的任意拘押。加拿大在此次事件中扮演了美方仆从的不光彩角色。

在党中央坚强领导下，经中国政府不懈努力和坚决斗争，美国司法部日前与孟晚舟签署延缓起诉协议，美方向加拿大撤回引渡申请。当地时间9月24日，孟晚舟在不认罪、不支付罚金的情况下离开加拿大，踏上返回祖国的征程。

消息发布后，立即引发中国网民强烈反响。网友纷纷留言：“好激动，眼泪都快出来了”“仿佛是自己的亲人回来”“为强大的祖国点赞”……

“回首3年，我更加明白，个人命运、企业命运和国家的命运是十指相连，祖国是我们最坚强的后盾。”孟晚舟的声音坚定有力，“我想说，有五星红旗的地方，就有信念的灯塔。如果信念有颜色，那一定是中国红！”

夜空下，孟晚舟和欢迎人群一同高唱《歌唱祖国》，很多人流下热泪。

在机场等候的有100多人，除了孟晚舟的家人外，还有外交部、广东省、深圳市有关领导同志和华为公司有关负责人。中国驻加拿大大使与孟晚舟同机抵达。

孟晚舟将按照防疫规定，前往指定酒店接受隔离。

（记者刘华、王攀、郑明达、赵瑞希）

《 人民日报 》（ 2021年09月26日 04 版）

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