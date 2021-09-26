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1至8月我国汽车商品进出口总额达1328.9亿美元

2021年09月26日09:12 | 来源：人民网
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中国汽车工业协会官微截图。

人民网北京9月26日电 （记者王连香）日前，据中国汽车工业协会整理的海关总署公布的数据分析，2021年1-8月，汽车商品进出口总额1328.9亿美元，同比增长52.4%。其中汽车商品进口金额627.4亿美元，同比增长41.2%；汽车商品出口金额701.5亿美元，同比增长63.9%。

2021年8月，汽车商品进出口总额169.5亿美元，环比增长0.5%，同比增长25.7%。其中汽车商品进口金额66.4亿美元，环比下降14.6%，同比下降6.6%；汽车商品出口金额103.1亿美元，环比增长13.4%，同比增长61.8%。

中国汽车工业协会相关负责人表示，2021年8月，汽车商品进口金额环比和同比均呈现下降趋势，整车进口降幅更为明显；汽车出口则依然呈现较快增长，其中整车出口超过20万辆，表现更为出色。

(责编：王连香、高雷)

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