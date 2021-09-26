9月24日至28日，由科技部、中科院、中国科协、北京市人民政府共同主办的2021中关村论坛在北京举行。2021中关村论坛将围绕“智慧·健康·碳中和”主题，在论坛会议、技术交易、展览展示、成果发布等已有板块的基础上，增设了前沿大赛、配套活动板块，同时举办常态化系列活动。

“作为论坛战略合作伙伴，华夏银行将以首善标准提供全方位支持与主办方一道努力，共同擦亮中关村‘金字招牌’，助力中关村论坛打造成面向全球科技创新交流合作的国家级平台。”华夏银行相关负责人介绍，论坛举办期间，华夏银行围绕“智慧 健康 碳中和”积极参与合作交流，发布、展示华夏银行在绿色金融、金融科技、资本市场等领域重要创新成果。同时，华夏银行将坚持开拓创新，发挥科技金融、绿色金融、普惠金融、文创金融、数字金融优势，在金融支持北京国际科技创新中心紧要处布局落子，为支持首都高质量发展贡献力量。

论坛会场。受访者供图

坚持首善标准服务中关村论坛

近年来，创新特别是科技创新受到国家的高度重视。在此背景下，今年的中关村论坛规格全面升级，有利于深化科技开放合作，推动中关村打造世界领先的科技园区和创新高地。

作为构建新发展格局的重要支撑，科技创新离不开“金融活水”精准滴灌。在华夏银行看来，提升科技金融服务能力、优化金融资源配置，是支持科技创新高水平自立自强，服务首都经济高质量发展的重要举措，也是商业银行打造新增长极的重要机遇。

作为2021中关村论坛重要合作成果，9月25日，华夏银行与中关村发展集团在2021中关村论坛——多层次资本市场助力经济高质量发展平行论坛上签署战略合作协议。根据协议，未来5年华夏银行将向中关村发展集团提供500亿元综合授信支持，双方将园区建设、产业投资、科技服务、科技金融、金融科技、“中关村论坛”建设等领域进一步加强合作，共同支持北京国际科技创新中心建设。

精准服务首都科技全生态建设

为服务首都科技生态建设，构建新发展格局，华夏银行董事长李民吉提出“五大聚焦”，发挥 “商行+投行”综合化金融服务优势，打造科技金融服务新旗舰。

一是聚焦科创企业，打通金融服务“痛点”“堵点”。针对“展翼计划”“瞪羚计划”“专精特新”小巨人与硬科技独角兽企业建立“科创白名单”，华夏银行提供覆盖全生命周期的“投、贷、债、租、服”一体化服务方案，支持优质科创企业梯次成长跃升。同时，积极创新金融产品，解决小微企业轻资产、缺乏有效抵质押物融资难题。

受访者供图

二是聚焦双创生态体系建设，助力增添创新动力。其中包括推动国家实验室、国家级产业创新中心、技术创新中心布局建设，支持形成国家战略科技力量；联合众创空间、孵化器、加速器共同推出“融资管家服务”，助力完善创新创业服务体系；围绕“雏鹰人才”“海聚工程”“高聚工程”创新金融产品，支持科技人才创新创业。

三是聚焦创新高地，积极探索先试先行。华夏银行发挥综合化经营优势，围绕“三城一区”科技园区开发、建设、运营、管理提供金融支持。聚焦中关村科学城原始创新高地，积极参与自由贸易试验区创新片区建设；服务怀柔科学城战略创新高地，围绕重大科技基础设施、城市综合体、轨道交通建设提供投融资支持；支持未来科学城技术创新高地，积极参与央地协同创新；支持北京经济技术开发区与顺义区主导产业落地。

四是聚焦高端产业，积极参与“两区”建设。华夏银行发挥贸易金融、绿色金融优势特色，围绕新一代信息技术、医药健康、新能源智能汽车、智能制造、航空航天、绿色能源与节能环保等领域新技术、新产品和新场景加大优质金融服务供给，支持打造“北京智造”“北京服务”新名片。

五是聚焦产业高端，积极参与北京数字经济标杆城市建设。依托华夏银行“产业+数字+金融+科技+互联网”产业数字金融特色业务模式，运用数字化授信、数字化智能风控两大核心技术，打造金融科技创新驱动产业发展的新范式，着力支持一批北京市数字经济标杆企业。

助力首都绿色低碳高质量发展

值得注意的是，“碳中和”纳入本届中关村论坛的主题，清洁能源、可持续发展等热点话题受到高度关注。当前，北京也正在申请国家绿色金融改革创新试验区。

据介绍，华夏银行深耕绿色金融领域十余载。2017年起，华夏银行将推动绿色金融特色业务作为全行规划战略重点，2019年加入联合国负责任银行原则（PRB），深化国际合作，探索出一条独具特色的绿色金融创新发展之路。

中报显示，华夏银行持续深化与世界银行的业务合作，围绕碳减排，积极推进节能与能效提升、可再生能源、新型储能技术应用等领域的项目投放，截至2021年6月，华夏银行绿色贷款余额超过2000亿。

今年8月份，华夏银行又正式成为G20金融稳定理事会气候相关财务信息披露工作组（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures,以下简称 “TCFD”）的支持机构，同时也是支持TCFD的北京市属金融机构。

据该负责人介绍，下一步银行继续深耕科技金融和绿色金融市场，打造“商行+投行”科技金融服务新旗舰，汇聚全行资源，培育一批创新企业、服务一批创新人才、支持一批创新平台、做强一批创新产业、落地一批重大项目、打造一批特色试点，为北京建设国际科技创新中心和首都绿色低碳高质量发展贡献力量。

(责编：董童、李源)