交通运输部新闻发言人、综合规划司负责人范振宇。国新办官网截图

人民网北京9月26日电 （记者王连香）今日，国新办就加快推动交通运输领域新型基础设施建设情况举行发布会。交通运输部新闻发言人、综合规划司负责人范振宇介绍，交通运输部去年印发《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》后，为更好地指导“十四五”时期交通运输领域新型基础设施建设，根据《指导意见》和“十四五”时期数字交通发展有关要求，制定了《行动方案》。

范振宇表示，在总体要求方面，《行动方案》以推动交通运输高质量发展为主题，以数字化、网络化、智能化为主线，着力推进交通运输提效能、扩功能、增动能，提出到2025年，打造一批交通新基建重点工程，形成一批可复制推广的应用场景，制修订一批技术标准规范，交通运输精准感知、精确分析、精细管理和精心服务能力显著增强，交通基础设施运行效率、安全水平和服务质量有效提升。在主要任务方面，《行动方案》提出了七大建设行动：

一是智慧公路建设行动。依托京港澳、京雄、成渝等干线公路，深中通道、秦岭隧道群等长大桥隧，江西等地高速公路服务区开展智慧公路建设，提升公路基础设施全要素、全周期数字化水平，增强在役基础设施检测监测、评估预警能力。推广交通突发事件信息的精准推送和伴随式出行服务，提升服务区智能化水平，逐步丰富车路协同应用场景。

二是智慧航道建设行动。依托长江干线、京杭运河、乌江等高等级航道，加强航道运行监测能力，提高内河电子航道图覆盖率，推广船舶污染物接收和监督系统，推进梯级枢纽船闸智能调度，提升航道运行保障能力、协同监管能力和综合服务能力。

三是智慧港口建设行动。推进厦门港、宁波舟山港、大连港等集装箱码头智能升级，建设天津港、苏州港、北部湾港等新一代自动化码头，推进无人集卡规模化应用，加强港口危险品智能监测和预警。

四是智慧枢纽建设行动。打造济南机场、长沙机场、重庆东站等智慧综合客运枢纽，以便捷换乘为导向，推动电子客票广泛使用，推动跨运输方式安检互认。推动北京、河北等开展智慧货运枢纽（物流园区）建设，以高效衔接为导向，推进多式联运信息采集交换，推广应用第三方物流信息平台。

五是交通信息基础设施建设行动。打造综合交通运输“数据大脑”，加快建设国家综合交通运输信息平台，构建以部级综合交通大数据中心为枢纽，覆盖和连接各省级综合交通大数据中心的架构体系。深化5G、北斗导航系统应用，加强网络安全保护。

六是交通创新基础设施建设行动。加快交通基础设施长期性能科学观测网等重大科技工程建设，推动公路交通安全、海上溢油应急处置等领域综合实验基地和科研创新平台建设，提升科技创新能力。

七是标准规范完善行动。完善新基建标准规范体系框架，加快研究制定关键性、基础性国家和行业标准，鼓励支持研究制定交通新基建工程建设指南。

(责编：王连香、高雷)