人民网北京9月26日电 （记者王连香）今日，国新办就加快推动交通运输领域新型基础设施建设情况举行发布会。交通运输部新闻发言人、政策研究室负责人孙文剑表示，今年1-8月我国货物贸易进出口比2020年同期增长了23.7%。其中，出口比2020年同期增长23.2%。我国外贸形势的持续向好推动国际集装箱运输需求开始大幅度增长。

交通运输部新闻发言人、政策研究室负责人孙文剑。国新办官网截图

孙文剑表示，交通运输部将会同商务部、工信部等部委采取积极措施，统筹做好疫情防控和保通保畅各项工作。具体分以以下几个方面：

一是积极引导国际班轮公司加大中国大陆出口航线运力和集装箱供给，提高集装箱运输效率。在中国大陆主要航线上，今年1-8月，各主要班轮公司投入的舱位数也开始大幅度增长，其中北美航线运力达到911万标箱，比2020年、2019年同期分别增长40.2%和24.8%。西北欧航线运力为567万标箱，比2020年和2019年同期分别增长23.7%和8%。

二是积极配合工信部协调我国的造箱企业加大生产力度，协调班轮公司加快空箱回运。目前月产能已经由以往的20万标箱提升至历史最高50万标箱。随着我国新造箱产能释放，空箱周转加快，据主要的班轮公司反映，空箱短缺情况目前已经基本得到缓解。我国主要集装箱生产企业新箱库存已经超过40万标箱，新箱供给有充足保障。目前只有个别班轮企业因为船期延误、天气、疫情防控等影响，在个别港口可能出现临时性的少量空箱短缺。

三是推动港航企业和进出口企业加强合作，共克时艰，并且鼓励中国的货主企业与班轮公司积极商签长期运输合同，提供稳定供应链保障。长约客户是集装箱运输“大头”，很多境外的货主企业都会签署长期的合约，以稳定价格获得运输服务保障。在这里举个例子，今年年初中国的一家企业与相关海运集团签署了长期的合同，每个箱子的价格在2600美元左右。目前集装箱单箱价格已经达到上万美元。在这里交通运输部鼓励业主和航运企业签订长期合约，双方的利益都能够得到保障，同时起到对市场价格的平抑作用。

孙文剑表示，下一步，交通运输部将继续会同商务部等部委落实好稳外贸相关举措，确保国际物流供应链的畅通。

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