交通运输部：已在近300个城市开通“一键叫车” 累计提供服务1500余万单
2021年09月26日10:12 | 来源：人民网
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交通运输部新闻发言人、政策研究室负责人孙文剑。国新办官网截图
人民网北京9月26日电 （记者王连香）今日，国新办就加快推动交通运输领域新型基础设施建设情况举行发布会。交通运输部新闻发言人、政策研究室负责人孙文剑介绍，交通运输部将便利老年人打车出行作为2021年更贴近民生的实事工作，细化相关工作部署，采取很多相关举措，以便更快、更有效地改善老年人打车出行服务。
孙文剑表示，各地交通运输部门正在加大95128约车服务电话的推广应用力度，切实发挥95128电话对便利老年人出行打车服务的保障作用。目前已有70个地市开通，年底确保实现100个的目标。
孙文剑还提出，交通运输部多次组织主要平台公司会商，指导主平台公司开通并持续优化“一键叫车”，进一步完善电话叫车功能。截至目前，各主要网约车平台公司已在将近300个城市开通“一键叫车”功能，累计为660多万老年人乘客提供服务1500余万单。各主要平台公司均在APP首页显示“一键叫车”的功能入口，并且采用了大字体、无广告，操作流程更便捷，可为老年人乘客提供便捷的叫车、优先派单等服务。
孙文剑介绍，未来，交通运输部将会同行业各方加快“95128”约车服务电话推广应用，不断地优化网约车“一键叫车”的功能，加大宣传推广工作力度，鼓励各方积极参与便利老年人打车出行工作，持续提升交通运输行业适老化服务水平。
(责编：王连香、高雷)
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