人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

交通运输部：已在近300个城市开通“一键叫车” 累计提供服务1500余万单

2021年09月26日10:12 | 来源：人民网
小字号

交通运输部新闻发言人、政策研究室负责人孙文剑。国新办官网截图

人民网北京9月26日电 （记者王连香）今日，国新办就加快推动交通运输领域新型基础设施建设情况举行发布会。交通运输部新闻发言人、政策研究室负责人孙文剑介绍，交通运输部将便利老年人打车出行作为2021年更贴近民生的实事工作，细化相关工作部署，采取很多相关举措，以便更快、更有效地改善老年人打车出行服务。

孙文剑表示，各地交通运输部门正在加大95128约车服务电话的推广应用力度，切实发挥95128电话对便利老年人出行打车服务的保障作用。目前已有70个地市开通，年底确保实现100个的目标。

孙文剑还提出，交通运输部多次组织主要平台公司会商，指导主平台公司开通并持续优化“一键叫车”，进一步完善电话叫车功能。截至目前，各主要网约车平台公司已在将近300个城市开通“一键叫车”功能，累计为660多万老年人乘客提供服务1500余万单。各主要平台公司均在APP首页显示“一键叫车”的功能入口，并且采用了大字体、无广告，操作流程更便捷，可为老年人乘客提供便捷的叫车、优先派单等服务。

孙文剑介绍，未来，交通运输部将会同行业各方加快“95128”约车服务电话推广应用，不断地优化网约车“一键叫车”的功能，加大宣传推广工作力度，鼓励各方积极参与便利老年人打车出行工作，持续提升交通运输行业适老化服务水平。

(责编：王连香、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
山东淄博：推行“三个三模式” 打通基层便民服务“最后一公里”
　　人民网淄博9月26日电 （记者孙博洋）记者从淄博行政审批服务局了解到，近年来，淄博市不断深化“放管服”改革，多措并举开展“我为群众办实事”实践活动，全面提升基层政务服务规范化、便利化水平，探索形成了基层便民服务“三个三”模式。 提升效率节省时间 “三个一”让百姓办事更快捷 “从我们镇上到城区，车程来回要两小时，没想到在镇上就把证办出来了，真是太方便了！” 淄博市博山镇尹家峪村村民焦洪强在自家小店里忙碌着，他告诉记者，今年4月份，他到博山镇便民服务中心综合窗口咨询办理食品小作坊小餐饮登记许可证。…
首都女新闻工作者协会向北京昌平硕博学校捐赠图书
　　“我要找《哈利波特》！” “我想看《月亮的味道》。” “我来借《安德的游戏》！” …… 近日，在北京市昌平区硕博学校的图书馆里，一群三年级的学生们正在利用课间休息时间寻找借阅自己喜欢的图书。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部