“我要找《哈利波特》！”

“我想看《月亮的味道》。”

“我来借《安德的游戏》！”

……

近日，在北京市昌平区硕博学校的图书馆里，一群三年级的学生们正在利用课间休息时间寻找借阅自己喜欢的图书。

在这群孩子的眼中，学校这间四十余平米的图书馆，尽是他们喜爱的各式书籍。

这里的书籍部分有一个共同的来源——首都女新闻工作者协会（以下简称“女记协”）。9月24日，女记协120多位会员捐赠的220余册图书，通过微澜图书馆北京34馆捐给了硕博学校的图书馆。

首都女新闻工作者协会向硕博学校捐赠图书。人民网 黄 盛摄

走进这间由教室改建的图书馆内，三列摆满各式图书的书架将空间装点起了浓郁的文化感，四周墙内侧也陈列着几个一米多高的书架，馆内的志愿者时常把书架顶部的平面作为桌案来完成图书登记和分类编号等日常工作。

图书馆的志愿者正在整理书架上的图书。人民网 黄 盛摄

在硕博学校就读的一至七年级学生们，利用课余时间到这里翻读借阅。

图书馆内琳琅满目的各式书籍。人民网 黄 盛摄

“220余册书籍是在女记协组织下，按照微澜图书馆所列的书单，号召会员们进行捐赠。捐书最多的一位会员一人捐出了30多本书。”首都女记协有关负责人介绍说，会员捐赠的书籍，并非家中闲置的普通书册，而是针对一到七年级学生的阅读需要，专门搜寻、购买。“绝大多数都是会员们根据所列书单专门购买全新书籍捐赠到硕博学校。”

学生们正在图书馆借阅图书。 人民网 黄 盛摄

“这些图书既有童话、绘本，也有青少年版本的名著小说，很契合学生们在不同成长阶段的特点，非常适合他们阅读，为孩子们的住校生活打开了另一扇‘窗’。”硕博学校校长胡金龙说，硕博学校的学生主要是来京务工人员的子女，学校采用的是寄宿制封闭式管理，但过去由于条件有限，图书馆相关设施和书籍收纳并没有完全做到位，现在收到的协会捐赠的这些有针对性的书册，丰富了学生们的日常生活，开拓了他们的视野。

(责编：杨虞波罗、高雷)