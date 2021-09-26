原标题：习近平向2021年世界互联网大会乌镇峰会致贺信

新华社北京9月26日电 9月26日，国家主席习近平向2021年世界互联网大会乌镇峰会致贺信。

习近平指出，数字技术正以新理念、新业态、新模式全面融入人类经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域和全过程，给人类生产生活带来广泛而深刻的影响。当前，世界百年变局和世纪疫情交织叠加，国际社会迫切需要携起手来，顺应信息化、数字化、网络化、智能化发展趋势，抓住机遇，应对挑战。

习近平强调，中国愿同世界各国一道，共同担起为人类谋进步的历史责任，激发数字经济活力，增强数字政府效能，优化数字社会环境，构建数字合作格局，筑牢数字安全屏障，让数字文明造福各国人民，推动构建人类命运共同体。

2021年世界互联网大会乌镇峰会当日在浙江省桐乡市乌镇开幕，主题为“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”，由国家互联网信息办公室和浙江省人民政府共同主办。

(责编：赵竹青、陈键)