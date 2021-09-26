原标题：龙湖集团ESG评级跃升至BBB级 企业可持续发展成果再获认可

9月24日，指数编制公司MSCI（明晟公司）将龙湖集团（港交所股份代号：960）ESG（环境、社会和管治）评级从“BB”上调至“BBB”级。龙湖集团MSCI ESG评级实现连续两年稳步提升。

评级报告显示，龙湖集团在绿色建筑、环境保护、企业治理能力等维度表现优异，这与龙湖集团长期以来秉持可持续发展理念，积极推进对环境、社会、产品、员工承诺扎实落地的表现相契合，反映出龙湖在可持续发展上不断探索的优异成果。

绿色发展不仅仅是高质量发展的底色，更是企业未来潜力的试金石。龙湖围绕“低碳、绿色、健康”的发展理念，将可持续发展与建筑全生命周期相结合，打造完整的绿色建造方法体系，确保环境与社区友好；积极贯彻国家节能减排要求，达成企业碳中和目标。截至今年年中，龙湖集团满足绿色建筑标准的项目面积超8000万方，覆盖住宅、商业、写字楼等多种业态。

评级报告指出，龙湖拥有行业内比较高的绿色建筑认证比例，为进一步减少对环境的影响，龙湖做了大量节能降耗相关的工作，包括应用雨水循环利用系统、采用智慧建筑管理系统等。值得一提的是，2019年，龙湖集团成功打造近零能耗示范社区龙湖·高碑店列车新城。高碑店列车新城采用绿色智慧海绵城市理念和近零能耗建筑技术体系，实现了室内恒温、恒湿、恒氧及防雾霾等效果。

在公司治理方面，龙湖通过企业文化宣贯、商业制度培训、自上而下的专项审计等多种针对性举措，积极营造廉洁公正的企业氛围，鼓励员工自觉遵守商业行为规范与道德准则，为其可持续发展打下坚实基础。

不止步于此，依循“善待”基因，龙湖集团把履行企业社会责任融入企业发展战略。今年7月，龙湖公益基金会向郑州市慈善总会捐赠2000万元，紧急驰援河南暴雨灾害。至此，在公益领域，龙湖集团及创始人已累计向社会捐赠超10亿元。

为积极响应国家助力乡村振兴、实现共同富裕的号召，龙湖集团以空间为纽带，连接城市与乡村，积极构筑助农渠道及生态。自去年10月成立的龙湖公益基金会，围绕助学兴教、助老扶贫、抗疫救灾等多个方向，已累计开展帮扶项目10余个，累计帮扶人数超1.6万。

龙湖表示，未来公司仍将以“空间即服务”为主战略，继续夯实可持续发展能力，坚定ESG发展理念；承袭善待企业文化，结合时代要求，承担更多社会责任，并持续在低碳、绿色、健康方面投入实践，助力高质量发展。

(责编：曹淼、李源)