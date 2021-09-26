原标题：国内首个国际先进制造技术展下月将开幕

记者日前获悉，AMTech2021中国国际先进制造技术展览会将于10月11日在深圳开幕。本届展会将有近200家行业领导型企业参展，展览总面积40000平方米，预计将有超过20000名专业观众及买家到场参观。

据了解，中国国际先进制造技术展览会将紧跟国家发展政策，把握科技革命浪潮，立足高端机床及金属加工全产业链，聚焦“数字制造、智能制造和绿色制造”的新技术、新模式、新业态，力求打造“精、尖；专、特、新”的技术性、差异化、国际化展会。打造世界先进水平的先进制造业基地是粤港澳大湾区作为新兴湾区，实现制造业高质量发展、全面落实制造强国战略的重要方针。中国国际先进制造技术展览会落户粤港澳大湾区核心引擎——深圳，助推大湾区建设国际科技创新中心，打造最具全球影响力和竞争力的世界级先进制造业和战略新兴产业集群。

作为首个以先进制造技术为主题的展会，中国国际先进制造技术展将聚焦金属加工行业，主办方以独特的“邀请制”、“生态圈”展商组织方式，汇聚全球行业头部企业，组织上下游企业及商业合作伙伴联合展示，贯穿精密金属加工全产业链，通过“整体解决方案”的展示，向现场观众和买家提供耳目一新的现场体验，直击制造业转型升级中的痛点和难点，引发行业新话题。届时将迎来德国、美国、日本、瑞士、意大利、西班牙、瑞典、丹麦等11个国家及地区的近200家国内外先进制造企业参展。

以“数字化转型技术赋能全球制造业”为主题，中国国际先进制造技术展览会同期还将举办“世界先进制造业大会（AMC）”。大会将于10月11日下午正式开始，邀请全球先进制造业专家学者、政府主管部门、领导企业、行业协会等专业人士参与其中，通过线上线下结合的形式，介绍全球前沿制造技术，分享新技术实际应用成功案例。原中华人民共和国对外贸易经济合作部副部长龙永图先生，美国机械制造技术协会（AMT）会长Douglas K. Woods先生，德国机床制造商协会执行董事Dr. Wilfried Schaefer先生，中国机械工程学会理事长、中国工程院院士、华中科技大学教授李培根先生等国内外先进制造技术领域重量级嘉宾将莅临出席AMC2021大会，并发表主旨演讲。此外，大会还将结合“汽车行业数字化进程及解决方案新趋势、航空航天及交通领域先进制造技术新应用、自动化及机器人新应用——机器赋能智能制造、数字医疗先进制造技术发展新趋势”四大主题，特邀行业嘉宾通过分论坛的形式，共瞻行业未来发展及应用新方向。

(责编：赵超、陈键)