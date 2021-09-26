原标题：校企联动探索人工智能研发新途径

9月10日，工信部中小企业发展促进中心发布《关于组织开展创建“校企协同就业创业创新示范实践基地”的通知》，提出在100个产业和中小企业聚集地区，组织开展创建校企协同就业创业创新示范实践基地，推动形成“一城一产一学院”的专精特新型中小企业产教融合发展格局。

“校企协同就业创业创新示范实践基地”将面向高校等相关申报单位开展如下创建工作：一个空间暨创新型就业创业实践资源空间；两个智库，暨创业就业专家智库和产业智库；三个中心，暨行业中小企业就业大数据中心、中小企业创新创业孵化中心、高校中小企业第二课堂创新运营中心；四个专项，暨行业性创业大赛、行业性师资培训、国家级课题、品牌宣传。

这是工信部中小企业发展促进中心为贯彻落实今年8月国务院发布的《“十四五”就业促进规划》，发起的全国性产教融合示范项目。项目从企业人才需求侧出发，结合各地优势产业布局和“专精特新”中小企业区域分布特点，不断推进高校与企业在科教融合、产教融合、现代产业学院建设等领域合作，为广大中小企业培养更多更好的合格应用型人才。

为落实工信部指导意见，日前北京煜邦电力技术股份有限公司与北京化工大学举办“人工智能联合研发中心”共建签约仪式。北京煜邦电力技术股份有限公司董事长兼总经理周德勤、北京煜邦电力技术股份有限公司副总经理兼董事会秘书计松涛、北京煜邦电力技术股份有限公司副总经理于海群、北京化工大学副校长张立群、北京化工大学信息学院院长俞度立、北京化工大学信息学院党委书记冯赫等众多双方代表出席签约仪式。

仪式现场，化大俞度立院长表示：“北京化工大学能与煜邦电力进行深度合作是对我校实力的充分肯定。学校对创新发展高度重视，我们要把学校人力资源、智力资源以及部分已经成熟的技术尽量与市场紧密结合，在与煜邦电力的合作中实现优势互补，共同培育社会和市场需求的人才和技术创新，使校企合作进入一个良性循环，将书架技术变成货架产品。”

煜邦电力周德勤董事长表示：“校企合作是新形势下企业发展进步的内在要求和实现双赢的战略举措，既是当务之急，又是长远大计，完全符合煜邦电力技术合作的要求。通过合作，学校和企业可以优势互补、资源共享，学校可以更好的发挥自身人才学术优势，而公司也能更好的发挥资源和市场优势。希望在双方的共同努力下，合作项目落地开花，实现校企双方互惠双赢。”

签约仪式上，双方均表达了对此次合作共建的决心与信心。会议最后，在与会人员的共同见证下，周德勤董事长和俞度立院长共同签订了关于“人工智能联合研发中心”共建的合作协议，张副校长和周董为本次合作揭牌，并合影留念。

本次煜邦电力与北京化工大学签约暨揭牌仪式的成功举办，将为彼此建立优势互补、资源共享的战略合作伙伴关系，对推动人工智能在电力产业的应用起到建设性作用。接下来，双方强强联合将充分发挥各自在智能机器人、智能学习、人工智能专用芯片等领域的优势，合作推进科学研究、技术创新和科技成果产业化工作，带领双方走向互惠共赢的道路。

(责编：赵超、陈键)