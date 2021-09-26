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杭州推动文创产业与制造融合发展显成效

2021年09月26日08:17 | 来源：中国网
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原标题：杭州推动文创产业与制造融合发展显成效

9月22日，杭州万事利丝绸文化股份有限公司在深交所创业板成功上市，正式开启了其资本市场蓝海之路。传承千年的古老丝绸插上科技赋能翅膀，成为深圳创业板丝绸品牌第一股。

这是杭州市上城区今年以来第8家、总第33家上市企业，增量位居杭州市第一。

万事利始创于1975年，是我国丝绸行业的领先企业之一，专注于丝绸产业链传统印染和服装织造，丝绸面料和服装产品远销海外。经过多年生产工艺积累沉淀后，2007年，杭州万事利丝绸文化股份有限公司成立，深耕丝绸文化创意领域，实现从“产品制造”到“文化创造”再到“数字赋能”的转型升级。

近年来，上城区顺应时代趋势，坚定不移推动文创产业和新制造业“两手抓、两手都要硬”。作为上城区重点企业，万事利丝绸的成功上市，不仅标志着万事利的发展又跨上了一个新台阶，更是杭州、浙江乃至全国民营经济沃土培育出的重要成果。

截至目前，上城区共有境内外上市企业33家，其中今年已新增8家，另有过审企业2家、待审企业4家、上市后备企业75家。

“十四五”期间，上城区将持续深入落实省市“凤凰行动”计划，着重做好区域企业上市统筹规划，以政策扶持、引导促进和协调服务相结合的方式，加快企业改制上市，促进企业完善治理机制、优化融资结构、创新体制机制，实现区域经济转型升级和跨越式发展。

(责编：赵超、陈键)

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