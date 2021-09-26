辛文

原标题：中国杂粮电商产业发展大会在辽宁举行

9月17日，由中国短视频与直播联盟、朝阳市商务局、朝阳市农业农村局、中共建平县委、建平县人民政府联合主办的“中国农民丰收节，首届中国(建平)杂粮电商产业发展大会”在辽宁省建平县朱碌科镇开幕。

辽宁省省农业农村厅总工程师都业弘、辽宁省商务厅商务处处长张悦、朝阳市副市长王一凡、建平县委副书记、代县长陈景泉、建平县委副书记马贤军、建平副县长常大利及朝阳市商务局、朝阳市农业农村局、朝阳市各县相关领导以及建平县本土30多家农产品生产加工销售企业出席开幕式。

总台农业农村频道节目中心《乡村服务社》栏目组，通过“央视频”直播平台、全天现场互动直播了本次大会开幕式、线上高峰论坛以及“秋风凉、小米黄，三十万吨杂粮丰收了”为主题的绿色种植农业技术推广直播专题。

开局“十四五”，建平县抢抓机遇，顺势而为，将通过实地调研、交流研讨、展示展销、招商洽谈等丰富多彩的活动，全方位展示建平杂粮产业发展成果。近年来，建平县大力发展农村电商，通过线上线下推动杂粮产品远销内蒙、山西、吉林、黑龙江等省区的大中城市，出口日本、韩国、马来西亚、欧盟等国家和地区。

建平县位于辽宁省西北部，县城区距沈阳、北京均为400公里，丹锡、长深高速公路和京沈高速铁路从县域穿过，建平已处于入北京、沈阳一小时经济圈。境内发现的牛河梁红山文化遗址，将中华文明史提前了1000多年，被誉为“东方文明的新曙光”。全县总面积4865平方公里，耕地面积300万亩，粮食年产量连续四年突破20亿斤，被评为“全国粮食生产先进县”。建平享有“中国杂粮之乡”美誉，每年杂粮种植保持在100万亩以上，盛产优质小米、荞麦、豆类等绿色、有机、富硒、富锗杂粮品种近百个，建平小米、荞麦、红小豆等被评为“国家地理标志保护产品”，全县认证绿色、有机杂粮品牌21个。朱碌科镇是全国杂粮集散地，年交易量达60万吨。这也是“首届中国杂粮电商产业发展大会”在建平县举办的主要原因。

朝阳市副市长王一凡指出，随着互联网的迅猛发展，国家日益重视电子商务发展，从资金、土地、市场准入、人才、金融、配套服务等方面出台了支持电子商务发展的具体政策措施，行政推动的力度前所未有，农村电商发展面临难得的发展机遇。建平县要抓住此次活动的有利契机，进一步加强组织领导，夯实主体责任，扩大宣传引导。继续抓好电商人才培训，着力培养大批有实战能力的实用型人才。要积极壮大电商经营主体，开展线上、线下协同运营，促进传统流通方式向电子商务方式转变，不断完善电商物流配送体系，满足中小电商企业的业务需求，打通农村电商“最后一公里”的发展瓶颈，为巩固经济产业发展贡献电商力量。

(责编：赵超、陈键)