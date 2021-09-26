李治国

原标题：我国首船全周期碳中和石油获认证

9月22日，中国石化、中远海运、中国东航在上海联合举办我国首船全生命周期碳中和石油认证仪式，上海环境能源交易所分别向三家企业颁发我国首张碳中和石油认证书，这是中国石化与中远海运、中国东航发挥各自优势，共建“绿色交通新模式”的创新实践，探索了一条跨行业、全周期、零排放的路径，对我国交通能源领域推动“双碳”目标落地具有里程碑意义。

“经核查，本批次来自‘西非奥朗班都’的原油共计30086吨，全生命周期温室气体排放量为103526.19吨二氧化碳排放当量。该核查过程符合程序，结果真实准确。”中国船级社质量认证公司董事长黄世元表示。

油气行业是我国国民经济的支柱产业之一，在社会和经济发展中有着举足轻重的作用，同时也是碳排放大户。据统计，油气行业碳排放约占我国碳排放总量的20%。“根据中石化的研究，在碳排放目标的需求下，全球石油需求将在2030年前后进入平台期，天然气需求在2040年前后进入平台期。中国石化致力于绿色低碳发展，努力争当可持续发展排头兵。”中国石化副总经理凌逸群告诉记者，本次碳中和石油项目，实现了每一滴油从“摇篮”到“坟墓”的碳中和，也是国内石油业、航运业和航空业首次合作开展终端产品的碳排放抵消，实现了覆盖海陆空全领域的石油碳中和，具有积极示范效应。

记者了解到，该碳中和石油项目的原油产自中国石化国勘公司在安哥拉的份额油，由中国石化联合石化公司负责进口，中远海运作为承运方，行程9300余海里，跨越大西洋、印度洋、太平洋，运抵舟山港，经过二程船运输，3万吨原油在中国石化高桥石化进行炼制，共生产8963吨车用汽油、2276吨车用柴油、5417吨航空煤油，以及2786吨液化石油气、6502吨船用柴油、2998吨低硫船用燃料油。中国石化将于今年在特定加油站正式向社会推出碳中和汽油、碳中和柴油。同时，中国石化将向中国东航供应航空煤油5417吨，携手中国东航打造碳中和航班。

为抵消本次石油全生命周期的碳排放，中国石化、中远海运、中国东航通过积极实施节能减排策略及购买国家核证自愿减排量（CCER）来抵消石油全生命周期的碳排放，并聘请上海环境能源交易所作为碳中和认证机构。本次购买的减排项目主要包括江西丰林碳汇造林项目、云南大理州宾川县干塘子并网光伏电站项目等，在资助边远地区发展农林种植业、开发低碳绿色能源以及扶贫脱贫的同时，实现了完整意义上的我国首船碳中和石油。

“3家公司在采购用于抵消碳排放的CCER过程中，充分考虑自愿减排的多种效益。”上海环境能源交易所董事长赖晓明表示，此次3家国企联手合作，发挥先行先试作用，真正实现了生态保护的多元化补偿。

中远海运副总经理黄小文表示，实现“双碳”目标是我国实现高质量发展的内在要求。中远海运针对航运、装备制造、港口和物流四大核心产业，制定差异化的解决方案和保障措施，不断优化船队结构，提升营运船能效水平，积极研究低碳、零碳能源替代方案，努力降低碳排放和增加碳移除。未来，中远海运将继续与各界伙伴共同探索可持续发展之路，守护碧海蓝天。

“此项目是航空业与能源产业的一次深度合作。”中国东航副总经理周启民表示，在全球气候治理的背景下，航空业一直在积极探索深度脱碳的路径。此项目将引领航空业、石油业、航运业向绿色可持续方向发展。中国东航愿携手各界伙伴，继续践行绿色低碳飞行，助力“双碳”事业，共创美好未来。（记者 李治国）

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