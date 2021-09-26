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东北地区发电采暖用煤实现中长期合同全覆盖

戴小河、安蓓
2021年09月26日08:25 | 来源：新华网
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原标题：东北地区发电采暖用煤实现中长期合同全覆盖

　　东北地区发电采暖用煤中长期合同全覆盖集中签约仪式25日在京举行，签署的煤炭中长期合同涉及国内主要煤炭生产企业、保供煤矿和东北地区重点发电供热企业，此举将发电供热企业中长期合同占今冬用煤量的比重提高到100%，确保东北地区采暖季民生用煤和人民群众温暖过冬需求。

　　本次煤炭供需企业签订的中长期合同将在全国煤炭交易中心平台录入，供需双方在线签订诚信履约承诺，全国煤炭交易中心负责做好履约监测工作。

　　为加快释放煤炭产能，国家发展改革委近期作出系列部署，组织保供煤矿产能核增、支持保供露天煤矿接续用地、补签煤炭中长期合同、压实中长期合同履约践诺责任等，全力保障今冬明春采暖季煤炭安全稳定供应。

　　今年2月份以来，受供应紧张形势影响，部分煤炭品种价格不断上涨。对此，相关部门多次出手保供稳价。近日，国家发展改革委向各地方和有关企业发出通知，要求推动煤炭中长期合同对发电供热企业直保并全覆盖，确保发电供热用煤需要，守住民生用煤底线。

　　煤炭中长期合同是煤炭供需双方签订执行期限明确、量价齐全、经铁路运力衔接的煤炭购销合同，执行“基准价+浮动价”价格机制。国家发展改革委经济运行调节局局长李云卿说，保障发电供热煤炭可靠稳定供应，事关经济平稳运行、社会和谐稳定和群众切身利益。开展发电供热企业直保煤炭中长期合同全覆盖，既确保了人民群众温暖过冬，而且充分发挥了煤炭中长期合同保供稳价作用，降低用煤成本，稳定社会预期。

　　“下一阶段，煤炭市场供需紧张局势将趋于缓解。”全国煤炭交易中心副总经理李忠民说，当前增加供应力度很大，预计后续度冬时期，供热发电煤炭资源有充分保障，煤价不具备持续上涨的动力。另外，各地冬储的经验也日趋丰富，东北三省很多企业已经开始提前冬储。再加上国家发展改革委在迎峰度夏刚刚进入尾声，就启动保障中长期合同全覆盖，为发电供热企业做好了前期供应准备工作，预计到度冬关键时期，煤价将维持在合理区间。

(责编：赵超、陈键)

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