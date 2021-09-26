近日，交银租赁党委中心组（扩大）开展学习交流。公司在沪各支部党员代表及入党积极分子50余人赴上海市政协一楼展厅共同观摩学习“红色金融交响曲——上海金融战线革命斗争史料展”。

在交通银行兼职讲解员的讲解下，全体学习人员遵循“觉醒时代的信仰”“抗战烽烟的洗礼”“生死较量的坚守”“走向新生的决战”“永远闪光的名字”“金融中心的建成”的历史主线，通过近200件珍贵的历史档案、图片和视频，走近革命前辈和上海金融战线的革命英雄人物，深入了解我们党在上海金融战线进行的革命斗争，聆听中国共产党在上海金融领域树起党的旗帜、建起党的队伍、建立金融统一战线、构建秘密金融工作系统、稳定金融市场迎接解放及有效接管建立金融秩序等斗争故事，感怀信仰之力。

自党史学习教育开展以来，交银租赁结合自身实际和业务发展，与政府机关、客户企业、兄弟单位等党组织持续开展形式多样的联学联建和廉洁共建活动。截至目前，公司党委及各党支部已与交通银行青岛分行党委、江南造船厂市场营销党支部、上海普惠发动机维修党支部、陆家嘴金融城发展局金融航运党支部、中国金融信息中心第二党支部、国开证券上海联合党支部、农业银行浦东分行公司金融党支部、交银国信第十党支部等集团内外部党组织开展现场观摩、学习研讨等各类活动近20次，不断构建“组织共建、业务互联、资源共享”的党建工作模式，促进提升党建与业务的有机统筹和深度融合，切实将党史学习教育成效转化为推动各项工作的强大动力。

(责编：曹淼、李源)