本报记者 李心萍

国家邮政局最新数据显示：今年1至8月，全国快递业务量累计完成673.2亿件，同比增长40.1%。其中，农村地区收投量超280亿件，同比增长超30%，带动农产品进城和工业品下乡1.4万亿元。

“当前，全国日均快递包裹量已超3亿件，其中1/3在农村地区，农村市场已成为快递业新的增长点。”国家邮政局相关负责人介绍。

——280亿件快递的背后，是不断加速的快递进村步伐，是持续延伸的快递网络。

大清早，白玛曲扎打开大门，西藏山南市海拔最高的县——浪卡子县首家快递网点正式开业。从这一天起，白玛曲扎肩负起浪卡子县约8000平方公里、2镇8乡的快递投递任务。

“快递真是快！下单后4天我就收到了网购的玫瑰花。”浪卡子县普玛江塘乡村民格桑很兴奋。普玛江塘乡，平均海拔5373米。格桑告诉记者，以前只有邮政才到乡里来，一周一班车，邮包平均20天才能到。

今年以来，“快递进村”工程持续推进，从西北戈壁到西南边陲，从乌蒙山区到秦巴腹地，快递网络不断补齐、加密。截至目前，主要乡镇网点覆盖率达98%，直投到村比例超50%。

“不断延伸的快递网络，进一步满足了农村居民生产生活需求，不断激活农村地区的消费潜力。”国家邮政局发展研究中心业务研究三部副主任王岳含说。

——280亿件包裹的背后，是日益畅通的农产品进城路，是致富增收的新助力。

9月正是内蒙古巴彦淖尔西梅成熟的季节，一串串色泽鲜亮的果实挂在枝头，惹人喜爱。在巴彦淖尔永丰村，树上的鲜果早已有了买家。

原来，为帮助种植户解决鲜果卖不上价的问题，中通快递变身批发商，进永丰村包下了10亩地。“我们利用电商、直播等平台进行预销售，等到西梅大部分成熟后，直接安排车辆从田头采摘发给客户。”中通快递巴彦淖尔网点负责人郭荣说，最高峰时网点一天可发西梅1600斤。

随着一个个包裹带着各类农产品飞出乡村、飞向城市居民的餐桌，也带来了村里人的小康生活。国家邮政局数据显示：前7月，全国共形成业务量超百万件的快递服务现代农业“一地一品”项目249个，已接近去年全年水平。其中，业务量超千万件的金牌项目有45个。

——280亿件包裹的背后，也是创业就业的新机会，是圆梦乡村的新机遇。

在吉林省白城市，“80后”夫妻徐海峰、王娟创业3年，从一日3件快件起步，如今日均派件600多件，网点面积从50平方米扩大到150平方米。

在河南省浚县，“90后”小伙儿刘万顺花10万元起步创业。今天，他的快递站点覆盖浚县400多个行政村，日均派送1.5万件快件，让家乡的百姓们享受到便捷的快递服务。

快递犹如农村市场的催化剂，在激活农村消费的同时，为乡村带去更多活力，让更多人回到乡村创业圆梦。

《 人民日报 》（ 2021年10月04日 01 版）

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