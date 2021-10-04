北京青年报记者从市公园管理中心获悉，10月1日至3日，市属11家公园及中国园林博物馆共接待市民游客105.23万人，比去年同期增长5.7%。其中接待游客量前三名的是北京动物园14.89万人，颐和园14.39万人，天坛公园14.24万人。北青报记者了解到，假期后半段市属各公园票量都非常充足，建议游客关注天气预报，提前规划行程，按照预约时段入园游览。

据了解，国庆期间，市属公园组织开展29项游园活动。国庆假期还有四天，根据天气预报，后半程假期雨水较多，市公园管理中心推荐各项室内展览活动可以作为市民游客就近游的首选。可以到中国园林博物馆观看近期开幕的“唯以砖石记园林——馆藏汉代文物展”等；到景山公园、玉渊潭公园、紫竹院公园欣赏《紫禁之巅中轴之美》、《笔墨丹青抒情怀》等书画艺术展览，参观观德殿、问月楼、友贤山馆、玉和集樱展室这些公园中的“复合型”文化空间。

文/本报记者 王斌

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