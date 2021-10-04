陈 凌

村里有了专业合作社，村民在家门口就能就业；依托独特的旅游资源，年轻人返乡开起了农家乐；电商直播拓展了农产品销路，农民足不出户就能打开市场……如今，越来越多的群众在家门口捧上“金饭碗”，生活变得越来越甜。

乐业才能安居。对群众而言，在家门口就业，既能增加收入，又能兼顾家庭；就近务工，既能学习新技能、提升自我发展能力，又能增强干劲、激发干事创业的内生动力。对乡村来说，有了产业，不仅能拓宽农民稳定增收的渠道，还能带动发展、推动振兴。当乡村的精神风貌、人居环境、生态环境、社会风气都焕然一新，乡亲们就能过上美好的生活。

习近平总书记强调：“就业是巩固脱贫攻坚成果的基本措施。”一个个特色产业，联结着千家万户；一个个家门口的就业机会，为群众带来稳稳的幸福。积极发展乡村产业，促进更多人就地就近就业，群众的获得感、幸福感、安全感将不断增强，乡亲们的日子将越过越幸福。

《 人民日报 》（ 2021年10月04日 01 版）

(责编：孙红丽、初梓瑞)