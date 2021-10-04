人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

在家门口就业，真幸福（奋斗百年路 启航新征程·同心奔小康）

本报记者  杨文明
2021年10月04日08:13 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　见到张粉时，她正在村头的食品车间忙活。不高的个头、充满笑意的眼神，对眼下这份工作，张粉很知足：收入可以养活一家子，还不耽误带孩子，这不就是以前盼着的好日子？

　　张粉所在的云南省曲靖市麒麟区东山镇卑舍新村，建成不到4年。

　　时间回到2017年前，那会儿她还生活在卑舍村民小组，住着土基房。一赶上下雨天，位于山沟里的卑舍村民小组有很多滑坡隐患点，老房子的裂缝眼瞅着越来越宽。可家里条件有限，盖房、修房对张粉来说有些难。

　　后来，随着脱贫攻坚工程的深入实施，当地动员张粉所在的卑舍村民小组整体搬迁。当时的建档立卡户基本不用出钱就能搬进新房，但部分村民也面临新问题：玉米没处放，家畜没地方养，“搬下去后的生活咋办？”

　　一边动员搬迁，一边监督新址施工质量，那段时间，卑舍村党总支书记杨克妹十分忙碌。杨克妹深知，要想搬得出、稳得住，主要得增加村民收入。

　　搬迁之初，张粉面临两难：要照顾生病的丈夫、上学的孩子就不能出去挣钱，可丈夫治病，又需要花钱。她靠着扶贫政策，加上自己种玉米、打零工，脱了贫，“但打零工不是长久之计，万一找不到活，生活的压力就会一下变大。”

　　正当张粉发愁时，杨克妹主动找上了门。“区里整合50万元专项资金，镇里帮着联系销售，村上新成立合作社负责加工学校的营养餐。车间就在村头，要不要试试？”张粉喜出望外，马上答应了下来。车间用工12名，8名是张粉这样曾经的建档立卡户。

　　张粉算了笔账：扶贫车间打工每个月能挣2500元，加上土地流转所得，去年自己收入超过4万元。更让张粉开心的是，易地扶贫搬迁后，孩子上学花在路上的时间缩短了一半；丈夫的病也因为有了更好的医疗条件，而逐渐好转起来了。

　　“关键是让群众就近就业！”杨克妹说，依托村里预留的产业发展用地，卑舍村引进企业，创造了近百个工作岗位，一下子解决了大多数青壮年的就业难题。营养餐供应利润稳定，加上招商引资入股分红，去年卑舍村集体经济一年收入超过百万元。

　　如今，卑舍村富了起来，村民也有了不错的收入。前不久，村里统计加盖二层的名单，几乎家家都报了名。卑舍村的未来，注定会越来越红火！


　　《 人民日报 》（ 2021年10月04日 01 版）

(责编：孙红丽、初梓瑞)

分享让更多人看到

推荐阅读
10月3日全国公路水路预计发送旅客4460万人次
　　人民网北京10月3日电 （记者王连香）据交通运输部消息，10月3日，全国公路水路预计发送旅客4460万人次。其中，公路预计发送旅客4350万人次，环比下降1%，比2019年同期下降36.1%，比2020年同期下降8.7%。…
组图：国庆假期各地秋色入画来
　　人民网北京10月3日电 （记者李栋）国庆假期，秋高气爽。眼下，祖国各地已经悄悄换上了秋日最美的装扮，迎接客流到来。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部