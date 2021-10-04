本报记者 杨文明

见到张粉时，她正在村头的食品车间忙活。不高的个头、充满笑意的眼神，对眼下这份工作，张粉很知足：收入可以养活一家子，还不耽误带孩子，这不就是以前盼着的好日子？

张粉所在的云南省曲靖市麒麟区东山镇卑舍新村，建成不到4年。

时间回到2017年前，那会儿她还生活在卑舍村民小组，住着土基房。一赶上下雨天，位于山沟里的卑舍村民小组有很多滑坡隐患点，老房子的裂缝眼瞅着越来越宽。可家里条件有限，盖房、修房对张粉来说有些难。

后来，随着脱贫攻坚工程的深入实施，当地动员张粉所在的卑舍村民小组整体搬迁。当时的建档立卡户基本不用出钱就能搬进新房，但部分村民也面临新问题：玉米没处放，家畜没地方养，“搬下去后的生活咋办？”

一边动员搬迁，一边监督新址施工质量，那段时间，卑舍村党总支书记杨克妹十分忙碌。杨克妹深知，要想搬得出、稳得住，主要得增加村民收入。

搬迁之初，张粉面临两难：要照顾生病的丈夫、上学的孩子就不能出去挣钱，可丈夫治病，又需要花钱。她靠着扶贫政策，加上自己种玉米、打零工，脱了贫，“但打零工不是长久之计，万一找不到活，生活的压力就会一下变大。”

正当张粉发愁时，杨克妹主动找上了门。“区里整合50万元专项资金，镇里帮着联系销售，村上新成立合作社负责加工学校的营养餐。车间就在村头，要不要试试？”张粉喜出望外，马上答应了下来。车间用工12名，8名是张粉这样曾经的建档立卡户。

张粉算了笔账：扶贫车间打工每个月能挣2500元，加上土地流转所得，去年自己收入超过4万元。更让张粉开心的是，易地扶贫搬迁后，孩子上学花在路上的时间缩短了一半；丈夫的病也因为有了更好的医疗条件，而逐渐好转起来了。

“关键是让群众就近就业！”杨克妹说，依托村里预留的产业发展用地，卑舍村引进企业，创造了近百个工作岗位，一下子解决了大多数青壮年的就业难题。营养餐供应利润稳定，加上招商引资入股分红，去年卑舍村集体经济一年收入超过百万元。

如今，卑舍村富了起来，村民也有了不错的收入。前不久，村里统计加盖二层的名单，几乎家家都报了名。卑舍村的未来，注定会越来越红火！

《 人民日报 》（ 2021年10月04日 01 版）

(责编：孙红丽、初梓瑞)