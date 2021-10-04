樊曦

原标题：让发展成果惠及全体人民——国庆经济成就盘点之“民生篇”

金秋时节，共和国迎来72岁华诞。

人畅其行，货畅其流……国庆黄金周期间，“流动中国”展现浓浓“民生活力”。今年是“十四五”开局之年，我国坚持以人民为中心的发展思想，着力提高民生保障水平，民生改善继续迈出实质步伐。

多措并举，全力回应民生关切

环境干净整洁，有活动室、凉亭和智能助老设施……建于20世纪80年代的无锡市梁溪区纺工大院如今“旧貎换新颜”。去年以来，在推行“微幸福”民生工程中，无锡市住建局推动国有物业进驻全市无物业管理的老旧小区，并与属地街道社区党建联盟开展共建，打响“红色管家”品牌。

小物业折射大民生。一点一滴，一枝一叶，彰显为民情怀。

今年以来，各地、各部门着力补短板、解难题、兜底线，提高公共服务可及性和均等化水平，推进城乡区域协调发展，让全体人民共享改革发展成果——

夯实民生之本：上半年，全国城镇新增就业698万人，完成全年目标任务的63.5%；

加强权益保障：人力资源社会保障部、国家发展改革委等八部门共同印发《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》，为网约配送员、网约车驾驶员等新就业形态劳动者构筑权益“防护网”；

规范义务教育：重点推进特大城市和人口流入重点地区进一步完善入学政策，进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担，坚持依法治理、综合施策……

来自财政部的数据显示，2021年，我国继续兜牢兜实基本民生底线。今年，全国一般公共预算安排教育支出30616亿元，社会保障和就业支出34427亿元，卫生健康支出18659亿元，文化旅游体育与传播支出4180亿元。

人民至上，奋力创造高品质生活

金秋时节，走进临沂市区，碧波荡漾的沂河穿城而过，绿树栈道交映成趣。

近年来，临沂扎实推进国家黑臭水体治理示范城市建设，中心城区24段黑臭水体全部通过省级“长治久清”评估，县级以上饮用水水源地达标率为100%。

打造绿水青山，共享生态红利，是创造高品质生活的关键一环。

这个“十一”黄金周，高品质出行也给人们带来更多美好旅途体验。

“从北京到大连最快不到4个小时，回家太方便了。”旅客张晓燕常年在北京生活，但兄弟姐妹都住在大连。去年底，京沈高铁开通，她的回家之路大大便捷。

自2008年我国第一条设计时速350公里的京津城际铁路建成运营以来，一大批高铁相继建成投产。特别是党的十八大以来，我国高铁发展进入快车道，年均投产达3500公里，成功建设了世界上规模最大、现代化水平最高的高速铁路网。

坚持以人民为中心的发展思想，谋民生之利，解民生之忧，新时代开创经济发展与民生改善良性互动的新境界。

齐心协力，向着共同富裕的目标迈进

9月23日，中国迎来第四个农民丰收节。

在山东禹城市辛寨镇，近百座蔬菜大棚里新鲜蔬菜长势喜人。为了保障大棚里温度、湿度、采光等各项指标达到标准，国网山东禹城市供电公司成立了11支共产党员“助农”小分队蹲点蔬菜大棚，为乡村振兴保电护航。

展望民生发展图景，脱贫攻坚已取得全面胜利，乡村振兴成为新的发展起点。“十四五”开局之年，中央一号文件聚焦乡村振兴，6月1日起乡村振兴促进法施行，相关部门连续出台有关粮食安全、种业发展、农业现代化等改革措施……

与此同时，“共同富裕”成为发展热词。6月，《中共中央 国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》发布，赋予浙江先行先试为全国实现共同富裕探路的使命……

统计显示，今年上半年，我国农村居民人均可支配收入9248元，实际增长14.1%，增速快于城镇居民3.4个百分点，农民的钱袋子更鼓了，城乡居民收入相对差距继续缩小。

共同富裕是社会主义的本质要求，是人民群众的共同期盼。

启航新征程，开创新伟业。人们期待，以“十四五”开局之年为起点，新的发展蓝图将描绘更亮丽的民生画卷。

(责编：孙红丽、初梓瑞)