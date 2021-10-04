央视网消息（新闻联播）：2013年秋天，习近平主席在访问哈萨克斯坦、印度尼西亚期间，先后提出共同建设“丝绸之路经济带”与“21世纪海上丝绸之路”，共同构成“一带一路”重大倡议。共建“一带一路”倡议提出八年来，“一带一路”建设在合作中不断发展，已经成为范围最广、规模最大的国际合作平台和最受欢迎的国际公共产品。随着合作不断深入，“一带一路”建设正沿着高质量发展方向不断前进。

“十四五”开局之年，尽管受到新冠肺炎疫情的影响，“一带一路”建设不断取得积极成效。上半年，我国与“一带一路”沿线国家货物贸易额8245.5亿美元，同比增长37.9%。与此同时，我国对“一带一路”沿线国家投资保持增长，1—8月，我国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资128.9亿美元，同比增长9.2%，在沿线国家新签承包工程合同额达到了708.9亿美元。在尼日利亚，由中国企业设计建设的西非首条双线标准轨铁路——拉伊铁路结束了尼日利亚第一大城市拉各斯没有现代化铁路的历史，不仅有效改善了当地交通拥堵，而且促进了当地物流和经济发展。

在印尼雅加达，随着最后一批钢轨从中国运抵，雅万高铁建设钢轨焊接、铺设工作全面展开。

作为中国推动构建人类命运共同体的重要实践平台，“一带一路”建设始终彰显着中国担当和世界情怀。今年以来，习近平主席在多个场合，不断为“一带一路”建设指明方向，从在博鳌亚洲论坛年会提出建设更紧密的卫生合作、互联互通、绿色发展、开放包容“四大伙伴关系”到专门向“一带一路”亚太区域国际合作高级别会议发表书面致辞，再到在亚太经合组织领导人非正式会议宣示同世界和亚太各国实现更高水平的互利共赢……在习近平主席的亲自推动下，高质量共建“一带一路”持续走深走实。

“一带一路”倡议提出八年来得到越来越多国家的积极响应。截至目前，172个国家和国际组织与中国签署了200多份共建“一带一路”合作文件，推动建立了90多个双边合作机制。八年来，“一带一路”沿线国家基础设施联通不断深化，国际互联互通水平持续提升，一大批合作项目落地生根。

在义乌铁路口岸，装满来自德国的啤酒、钢材和日用消费品的“中欧班列”缓缓驶入站台。受全球疫情影响，国际海运“一箱难求”“一舱难求”，而运输时间相对更稳定的中欧班列，成了外贸企业的首选。

今年以来，中欧班列开行数量、质量逆势增长，自5月以来，连续4个月单月开行超过1300列，并且首次实现了“不停车”快速通关。在“一带一路”沿线快速流动的货物，还催生出跨境电商“中欧班列＋海外仓”的全新业态。如今，中欧班列累计开行超过4万列，打通73条运行线路，通过东、中、西三大物流通道，通达欧洲23个国家的170多个城市，不仅成为稳定全球供应的“钢铁驼队”，更是各国携手抗疫的“生命通道”和“命运纽带”。

地面上，中欧班列穿梭忙碌，太空中，30颗北斗导航卫星也在时刻不停为“一带一路”沿线国家和地区提供着导航服务。这是最新的北斗系统覆盖分布图，颜色越黄表示信号越强，从图上可以看到，“一带一路”沿线全部处在强信号区间，越来越多的“一带一路”沿线国家享受到北斗导航带来的便捷服务。如今，中国与“一带一路”沿线国家贸易畅通不断深化。2013—2020年，中国与沿线国家货物贸易额累计达9.2万亿美元。世界银行最近发布的一份评估报告也指出，到2030年，共建“一带一路”有望帮助760万人摆脱极端贫困，帮助3200万人摆脱中度贫困。

从倡议到行动，从“大写意”到“工笔画”，八年时间坚持共商共建共享，“一带一路”建设正沿着高质量发展方向不断前进，吸引着全球目光的同时也让世界共享中国倡议的智慧成果。

(责编：杨光宇)