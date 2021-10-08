人民网北京10月8日电 （记者李栋）为有效应对连阴雨天气，确保秋收秋种顺利开展，近日农业农村部下发通知对“三秋”生产进行再动员再部署，要求各地强化领导、挂图作战，抓紧调度机具、组织人力抢收抢种。农业农村部同时派出工作组，赴河南、山东、河北等重点地区督导指导“三秋”生产。

9月份以来，西南北部、西北东部、华北、黄淮北部、东北南部出现多轮降雨天气过程，部分地区雨量突破历史极值，造成土壤水分饱和，局部农田积水，给秋收秋种带来困难。农业农村部要求，各地各级农业农村部门立足抗灾夺丰收，把应对连阴雨、做好抢收抢种作为当前最重要、最紧迫的任务，通过加快秋收进度、落实秋播面积、提高播种质量，确保秋粮应收尽收、颗粒归仓，确保秋冬播应种尽种、面积稳定。

在加快秋收进度方面，通过逐个地块摸清秋粮作物成熟时间、土壤墒情、田间积水等状况，进一步细化抢收方案，分类施策，抢收快收。对墒情适宜的地块，充分发挥农机合作社、机耕服务队的作用，加快机收进度，提高机收质量，减少机收损失。对土壤湿度偏大、机械能够进田的地块，调集履带式等收割机或者对现有收割机进行适当改装，抢晴抢时收获，确保成熟一块收获一块。对田间积水严重、短时无法排水或局部倒伏地块，组织动员人工收获。收获后指导农民及时通风晾晒，有条件的地方进行烘干作业，尽快降低籽粒含水量，防止发芽霉变。

在落实秋播面积方面，对墒情适宜地块，要宁早勿晚、抢抓农时，压茬推进玉米收获和小麦播种，扩大适播面积。对土壤湿度过大地块，要适时深松散墒，沥出耕层滞水，做到适墒播种。对田间积水严重的地块，要动员各方力量，抓紧抽排积水。对一般积水地块，尽快疏通沟渠排水，开挖深沟沥水，为农机尽快进地创造条件。对农时紧、劳动力缺的地区，要通过组织帮扶队、代耕队等方式，开展代耕代种等社会化服务，确保冬小麦、冬油菜面积落实。

在提高播种质量方面，组织专家和农技人员，深入田间地头，蹲点包片，因地因时因墒制定有针对性的技术方案，面对面、手把手地指导农民落实关键措施。针对部分地区播期推迟、晚播面积大的情况，指导农民落实“四补一促”（即以种补晚、以好补晚、以密补晚、以肥补晚、促壮苗多成穗）的晚播小麦技术，加强田间管理、一促到底。针对土壤湿度大，土传病害风险增加的情况，指导农民落实种子包衣、药剂拌种等技术，做到关口前移，防在前面。同时，以绿色高质高效行动为抓手，大力推广小麦宽幅精播、秸秆还田、配方施肥、种肥同施、播后镇压等标准化技术模式，努力提高播种质量，力争实现一播全苗。

(责编：乔业琼、吕骞)