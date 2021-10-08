人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

农业农村部：积极应对连阴雨天气 不误农时抓好抢收抢种

2021年10月08日08:30 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月8日电 （记者李栋）为有效应对连阴雨天气，确保秋收秋种顺利开展，近日农业农村部下发通知对“三秋”生产进行再动员再部署，要求各地强化领导、挂图作战，抓紧调度机具、组织人力抢收抢种。农业农村部同时派出工作组，赴河南、山东、河北等重点地区督导指导“三秋”生产。

9月份以来，西南北部、西北东部、华北、黄淮北部、东北南部出现多轮降雨天气过程，部分地区雨量突破历史极值，造成土壤水分饱和，局部农田积水，给秋收秋种带来困难。农业农村部要求，各地各级农业农村部门立足抗灾夺丰收，把应对连阴雨、做好抢收抢种作为当前最重要、最紧迫的任务，通过加快秋收进度、落实秋播面积、提高播种质量，确保秋粮应收尽收、颗粒归仓，确保秋冬播应种尽种、面积稳定。

在加快秋收进度方面，通过逐个地块摸清秋粮作物成熟时间、土壤墒情、田间积水等状况，进一步细化抢收方案，分类施策，抢收快收。对墒情适宜的地块，充分发挥农机合作社、机耕服务队的作用，加快机收进度，提高机收质量，减少机收损失。对土壤湿度偏大、机械能够进田的地块，调集履带式等收割机或者对现有收割机进行适当改装，抢晴抢时收获，确保成熟一块收获一块。对田间积水严重、短时无法排水或局部倒伏地块，组织动员人工收获。收获后指导农民及时通风晾晒，有条件的地方进行烘干作业，尽快降低籽粒含水量，防止发芽霉变。

在落实秋播面积方面，对墒情适宜地块，要宁早勿晚、抢抓农时，压茬推进玉米收获和小麦播种，扩大适播面积。对土壤湿度过大地块，要适时深松散墒，沥出耕层滞水，做到适墒播种。对田间积水严重的地块，要动员各方力量，抓紧抽排积水。对一般积水地块，尽快疏通沟渠排水，开挖深沟沥水，为农机尽快进地创造条件。对农时紧、劳动力缺的地区，要通过组织帮扶队、代耕队等方式，开展代耕代种等社会化服务，确保冬小麦、冬油菜面积落实。

在提高播种质量方面，组织专家和农技人员，深入田间地头，蹲点包片，因地因时因墒制定有针对性的技术方案，面对面、手把手地指导农民落实关键措施。针对部分地区播期推迟、晚播面积大的情况，指导农民落实“四补一促”（即以种补晚、以好补晚、以密补晚、以肥补晚、促壮苗多成穗）的晚播小麦技术，加强田间管理、一促到底。针对土壤湿度大，土传病害风险增加的情况，指导农民落实种子包衣、药剂拌种等技术，做到关口前移，防在前面。同时，以绿色高质高效行动为抓手，大力推广小麦宽幅精播、秸秆还田、配方施肥、种肥同施、播后镇压等标准化技术模式，努力提高播种质量，力争实现一播全苗。

(责编：乔业琼、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
农业农村部：积极应对连阴雨天气 不误农时抓好抢收抢种
　　人民网北京10月8日电 （记者李栋）为有效应对连阴雨天气，确保秋收秋种顺利开展，近日农业农村部下发通知对“三秋”生产进行再动员再部署，要求各地强化领导、挂图作战，抓紧调度机具、组织人力抢收抢种。农业农村部同时派出工作组，赴河南、山东、河北等重点地区督导指导“三秋”生产。…
国庆假期全国预计共发送旅客4.03亿人次
　　人民网北京10月7日电 （记者王连香）记者从交通运输部获悉，10月1日至7日，全国预计共发送旅客4.03亿人次，日均5750万人次，比2019年同期日均下降33.9%，比2020年同期日均下降7.5%。 10月1日至7日全国民航预计发送旅客931万人次。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部