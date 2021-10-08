10月7日，“绘美乡村”“童画孟家庄”两项活动在河北省承德县刘杖子乡孟家庄村圆满落幕，这是由天津大学建筑学院师生首次在行政村范围内进行的墙绘实践项目。

此次墙绘实践，天津大学建筑学院的师生们为孟家庄村设计了“青山”“利农”“康体”“振业”“兴教”“兴牧”六大主题的墙绘美化提升方案，展现孟家庄村在乡村振兴中所取得的成就。

村民们看到设计的墙绘方案非常高兴，热情地为同学们跑前跑后，帮忙搭建脚手架，提供热水等。

大学生蒋钱典点表示，利用国庆小长假来到乡村振兴的最前线，用自己的双手为村民们绘制手绘墙，庆祝祖国生日，非常有意义。

研究生王泽骞认为，以参与设计的方式，带领孩子绘制他们眼中的美丽乡村，是一种非常难得的实践锻炼。

由天津大学建筑学院和孟家庄中心幼儿园共同参与的“童画孟家庄——乡村儿童参与式彩绘墙工作坊”也同时启动。孩子们与大哥哥大姐姐一起感知家乡之美，以共绘彩绘墙的方式参与到乡村振兴建设中来。

“童画孟家庄”活动包括 “大风吹”自然游戏、乡村漫步、艺术创作、手绘帆布袋、童画彩绘墙五个环节。在“大风吹”游戏中，老师和孩子们依据自己喜欢的自然元素取了“自然名”，并绘制在小木牌上挂在身上，大家变成小草莓、蓝莓、花朵、熊猫、鲨鱼、夏橙、冰、豌豆等自然物。“大风吹”游戏过后，老师和孩子在村庄中“漫步”，引导孩子们观察乡村景观，老房子瓦片和烟囱的样式，各类的瓜果和小动物、以及远山和田地等。孩子们同师生分享了绘画创作灵感，描绘出了自己心中的美丽家乡。

据了解，本次“绘美乡村——童画孟家庄”实践项目共7天，来自天津大学建筑学院的师生与孟家庄中心幼儿园的小朋友们一起互动，用五彩斑斓的颜色和生动活泼的线条为孟家庄村描绘出最美的乡村风景线。（光明日报全媒体记者刘茜 陈建强 通讯员张磊 摄影张昕楠）

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