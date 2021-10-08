人民网北京10月8日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）获悉，9月28日至10月7日，全国铁路发送旅客1.1亿人次，其中，连续8天发送旅客超1000万人次。

国铁集团运输部负责人介绍，今年国庆假期，铁路部门统筹做好常态化疫情防控和客货运输组织工作，精准安排运输能力，实现了客货运输的平稳有序，有力保障了旅客出行和节日物资供应。

一是抓好站车疫情防控。严格落实各地政府疫情防控措施，加强宣传提示，及时劝阻不符合出行条件的人员进站乘车。针对假日出行旅客增多的实际，加大站车消杀力度，加密消毒频次，加强测温验码、通风保洁，引导旅客使用人脸识别验证、自动售票机等无接触服务和全程佩戴口罩、减少聚集，营造健康安全出行环境。

二是精准增加客运能力供给。全国铁路实行高峰列车运行图，日均开行旅客列车10255列。根据12306车票预售和候补购票数据，精准实施“一日一图”，及时增开热门方向和重点旅游城市间旅客列车，全国铁路日均加开旅客列车923列。通过动车组重联、开行夜间动车组、普速列车加挂车辆等措施，有效增加运力。9月30日至10月7日每日发送旅客均在1000万人次以上，其中，10月1日发送旅客1599.5万人次。

三是提升旅客出行体验。强化餐饮供水、卫生保洁等基本服务，动态增加验证、安检通道，做好市政交通、旅游景点接驳，让节日出行更加便捷高效。在进出站口、站台、天桥、地道等客流密集处所，安排党团员职工和青年志愿者做好引导咨询、乘降组织和重点旅客服务，保留人工通道、现金购票，为老年人和脱网人群出行提供便利。对81对慢火车进行提质升级，改造设备设施，优化运行线路和站停服务，助力偏远地区群众出行和乡村旅游发展。

四是保障重点物资运输。贯彻落实国家能源保供要求，加强节日期间货物运输组织，全力打好冬季电煤运输突击战，保障国民经济平稳运行和人民群众生产生活需要。9月28日至10月7日，国家铁路发送电煤2711万吨，日均装车48837车，363家重点保供电厂可用存煤量平均保持在14.7天以上。加强中欧班列和西部陆海新通道班列开行，积极对接外贸企业运输需求，提高口岸通关效率，强化国际联运协调组织，9月28日至10月7日，中欧班列累计开行407列、发送3.9万标准箱，确保了节日期间国际供应链稳定畅通。

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