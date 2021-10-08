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铁路部门多措并举保障电煤运输 加大东北地区电煤装车力度

2021年10月08日14:46 | 来源：人民网
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人民网北京10月8日电 （记者乔雪峰）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，连日来，国铁集团充分发挥铁路煤炭运输骨干作用，采取有力措施，全力打好冬季电煤运输突击战，做好今冬明春发电供暖用煤保供运输工作，努力为国民经济平稳运行和人民群众生产生活提供运输保障。

建立日沟通机制 设立专门台账

国铁集团相关负责人表示，各铁路局集团公司与地方政府经济运行部门建立日沟通机制，设立专门台账，每日对接存煤不足7天的电厂煤炭供、存、耗情况和运输需求。

上述负责人表示，发挥全国铁路“一盘棋”“一张网”优势，加强统一协调和调度指挥，对电厂已落实煤源并提出保供运输需求的，全力予以保障。“目前，全国363家铁路直供电厂存煤平均可耗天数保持在14.4天。”

加大东北地区电煤装车力度

针对东北部分地区已开始供暖的实际，上述负责人表示，将到达东北地区的煤炭运输列为保供重点，进一步加大装车组织力度。

上述负责人进一步表示，充分运用集宁至通辽、锡林浩特至乌兰浩特铁路能力，优先满足内蒙古中部地区到东北地区的电煤直达运输需求。

加强满洲里、绥芬河等口岸站组织，保障进口煤运输快捷畅通；加强铁水联运煤炭和通辽、霍林郭勒地区煤炭运输组织，千方百计增加煤炭运量。

动态调整进入东北的京哈和集通两个铁路通道客货运力资源配置，灵活增开煤炭保供列车。

提前启动冬季发电供暖用煤保供工作

针对今冬明春煤炭保供需求，提前启动冬季发电供暖用煤保供工作。

对此，上述负责人表示，加强向太原、呼和浩特、西安、乌鲁木齐等煤炭主产区铁路局集团公司输送装运煤炭的空车，优先装运发电供暖用煤，做到应装尽装，在供暖季前支持重点地区及重点电厂进一步提升存煤水平。

对地方政府、电力企业提出的应急保供需求，启动电煤应急保供机制，及时下达调度命令，进行重点保供运输。调整日常维修天窗，保障机车供应，加强内部货运、调度等各部门日常组织协调，提高保供运输效率。

(责编：王仁宏、吕骞)

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