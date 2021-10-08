近日，由中国邮政储蓄银行提供调研支持的“中国人民大学国家中小企业研究院首届中小企业案例大赛”落下帷幕。

据了解，此次大赛历时两个月，来自清华大学、北京大学、中国人民大学、中央财经大学、北京外国语大学等十余所高校的百余名本科生、硕士及博士研究生踊跃报名参加，参赛案例覆盖全国十余个省（自治区、直辖市）的各行各业中小企业。经相关专家多轮评审后，共评选出一等奖2个、二等奖6个、三等奖8个及优秀奖5个。

“为‘中国人民大学国家中小企业研究院首届中小企业案例大赛’提供支持，是邮储银行深化普惠金融研究的重要实践，也是履行社会责任的重要举措。”据邮储银行相关负责人介绍，本次大赛鼓励广大学子走进充满活力的中小企业，通过对中小企业客户现场访谈、实地调研等形式，了解邮储银行服务中小企业的举措和成效，深刻认识普惠金融的重要性。通过此次大赛，加深了广大学子对中小企业在国民经济中重要性的认识和理解。

该负责人表示，邮储银行始终坚持服务“三农”、城乡居民和中小企业定位，拥有近4万个遍布城乡的网点和4万人的信贷员队伍，持续打造线上线下有机融合的服务模式。一直以来邮储银行高度重视对中小企业的研究工作，按月发布小微企业运行指数，组织开展普惠金融专题调研及学术论坛，并公开发布研究报告，为政策制定以及社会各界掌握中小企业运行态势提供信息参考。

(责编：董童、李源)