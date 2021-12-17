12月17日，工业和信息化部召开新闻发布会，介绍《“十四五”促进中小企业发展规划》有关情况。图片来源：工业和信息化部中小企业局

人民网北京12月17日电 （申佳平）中小企业是国民经济和社会发展的生力军，是扩大就业、改善民生、促进创新创业的重要力量。17日，在工业和信息化部举行的新闻发布会上，工业和信息化部中小企业局相关负责人就“十四五”时期中小企业发展热点话题进行回应。

“十四五”时期促进中小企业发展工作有何亮点？

近日，工业和信息化部联合国家发展改革委、科技部、财政部等19个部门印发《“十四五”促进中小企业发展规划》（简称《规划》）。发布会上，工业和信息化部中小企业局局长梁志峰介绍，从内容来看，《规划》呈现四方面特点和亮点。

一是将“321工作体系”贯穿始终。《规划》围绕构建中小企业‘321’工作体系，将其贯穿始终，一张蓝图绘到底，推动各地、各部门将促进中小企业发展工作聚焦到工作体系中来，形成今后五年工作的切入点和着力点。

二是以创新发展和绿色发展为重点，推动中小企业高质量发展。《规划》将创新发展和绿色发展作为“十四五”促进中小企业发展工作的两个基本原则，坚持创新驱动，将“提升中小企业创新能力和专业化水平”作为总目标，推动完善中小企业创新服务体系，营造鼓励和保护创新的外部环境，激发企业创新内生动力；坚持绿色集约，将中小企业绿色发展作为一项重点工程来抓，推动中小企业绿色化改造，发展循环经济，助力实现“双碳”目标，为中小企业可持续发展奠定坚实基础。

三是推动构建优质中小企业梯度培育体系。《规划》在培育壮大市场主体，推动健全减税降费等普惠性支持政策的基础上，提出构建优质中小企业评价体系，建立从创新型中小企业、“专精特新”中小企业到专精特新“小巨人”企业的梯度培育体系，通过政策引导，推动要素资源向优质中小企业集聚，引导中小企业走“专精特新”发展道路。

四是首次以多部门联发形成工作合力。《规划》是第一次以多部门联发的形式发布，既体现了党中央国务院对促进中小企业发展工作的高度重视，也体现了在国务院促进中小企业发展工作领导小组工作机制下，凝聚各方力量共同促进中小企业发展工作的体制机制日益健全。

如何化解中小企业风险？

工业和信息化部中小企业局副局长王岩琴表示，受错综复杂的国内外环境影响，中小企业面临诸多困难和挑战，如生产经营成本上升、订单不足、回款难、用工难、疫情散发、物流和供应链不畅等严重影响中小企业正常生产经营。

王岩琴指出，针对短期问题，重在落实落细现有助企惠企政策。要继续实施好行之有效的财税和金融政策农，并会同有关部门加快研究部分惠企政策到期后的接续政策，推动各地出台具有地方特色的细化政策措施，帮助中小企业纾困解难，增强获得感和发展信心。

针对长期问题，重在健全支持中小企业发展制度。进一步完善中小企业“321”工作体系，不断完善政策体系、服务体系、发展环境，缓解融资难融资贵，加强合法权益保护，提升创新能力和专业化水平，促进中小企业“专精特新”发展。

如何解决中小企业融资难融资贵？

中小企业融资难、融资贵是长期制约中小企业发展的难点痛点问题。

工业和信息化部中小企业局副局长王海林指出，缓解中小企业融资难、融资贵是“十四五”时期促进中小企业发展的主要任务之一。《规划》明确提出，围绕提高融资可得性，深入实施“中小企业融资促进工程”。

一是提高间接融资供给质量。综合运用货币、财政等政策工具及差异化监管措施，促进形成敢贷、愿贷、能贷、会贷的长效机制。鼓励加大银担合作，进一步发挥融资担保在中小企业贷款中的增信分险作用。

二是促进中小企业直接融资。组织开展优质中小企业上市培育，加强投融资对接服务，推动符合条件的企业对接资本市场，完善和发挥好上海、深圳、北京三个证券交易所及新三板的功能和作用。稳步推进支持创新创业领域的公司信用类债券，加大国家中小企业发展基金等政府投资基金政策引导，带动社会资本扩大中小企业直接融资规模。

三是创新金融服务模式。支持金融机构综合运用新一代信息技术等手段，改进授信审批和风险管理模型，拓展服务中小企业的各类生产经营场景。推进动产融资，提高供应链金融数字化水平，鼓励创新保险产品和服务，发挥信托、保理、期货对中小企业的支持作用。

四是加强融资配套体系建设。推动涉企信息整合应用，破解中小企业融资信息不对称问题。鼓励信用评级机构为中小企业开展高质量评级服务，鼓励建设区域性中小企业融资综合服务平台。大力开展金融知识普及教育活动，提升中小企业融资意识和能力。

如何帮助中小企业数字化转型？

“中小企业是数字经济发展的主力军，也是数字化转型的主战场。”工业和信息化部中小企业局一级巡视员叶定达表示，推动中小企业数字化转型有利于企业降低成本、提高效率以及加速转型升级。

叶定达介绍，“十四五”时期，工业和信息化部将实施“中小企业数字化促进工程”，发挥中小企业作为数字经济发展主力军的重要作用，不断夯实中小企业作为数字产业化先锋力量的重要地位，提升中小企业数字化服务水平，推动中小企业更快、更好、更多的拥抱数字经济，具体开展以下三方面工作：

一是大力推动中小企业数字化转型。从推动中小企业数字化发展、网络化协同、智能化升级三个方面推动企业转型。着力推动工业互联网在中小企业落地应用，面向中小企业提供一批成本低、见效快、适用性强的数字化解决方案。到2022年底，组织100家以上工业互联网平台和数字化转型服务商为10万家以上中小企业提供数字化转型服务，推动10万家中小企业业务“上云”。

二是积极促进中小企业数字产业化发展。数字产业化是数字中国和网络强国战略的重要基石。“十四五”期间，将鼓励中小企业积极融入5G、工业互联网的应用场景和产业生态。扩大在线教育、协同办公、互联网医疗等在线服务覆盖面，提升数字化服务能力。依托互联网搭建新型创新创业平台，强化数字资源权益保护，培育智慧零售、无人配送、智能制造等新增长点。

三是不断夯实中小企业数字化服务基础。从推动中小企业运用数字化手段结成跨企业协同网络、支持传统产业集群搭建“虚拟”产业平台、鼓励培育虚拟产业集群、建设中小企业数字化公共技术服务平台、组织发布数字化转型典型经验和案例五个方面优化中小企业数字化服务。

(责编：申佳平、高雷)