人民网北京12月17日电 （申佳平）据悉，近日工业和信息化部联合国家发展改革委、科技部、财政部等19个部门印发《“十四五”促进中小企业发展规划》（简称《规划》），支持中小企业成长为创新重要发源地，进一步提高中小企业综合实力和核心竞争力。

据了解，《规划》包括发展背景、发展思路和目标、主要任务、重点工程、保障措施等5部分内容。《规划》坚持创业兴业、坚持创新驱动、坚持绿色集约、坚持分类指导，形成了“5794”的工作思路，即5个发展目标、7项主要任务、9大重点工程、4项保障措施。

5个发展目标，即整体发展质量稳步提高，创新能力和专业化水平显著提升，经营管理水平明显提高，服务供给能力全面提升，发展环境进一步优化，并尽可能在目标中明确量化可考核的指标。

7项主要任务分别是：培育壮大市场主体、健全政策支持体系、建立高效服务体系、完善公平竞争环境、提高融资可得性、加强合法权益保护、提升创新能力和专业化水平。

在主要任务的基础上，《规划》进一步提出9大重点工程。其中，优质中小企业培育工程、中小企业创新能力与专业化水平提升工程是为了贯彻落实国家《“十四五”规划和2035年远景目标》要求，支持创新型中小微企业成长为创新重要发源地；中小企业数字化促进工程、中小企业绿色发展促进工程、中小企业质量品牌提升工程是从企业内部着眼，旨在提升中小企业自身实力和核心竞争力，推动企业高质量发展；中小企业服务机构能力提升工程、中小企业融资促进工程、中小企业合法权益维护工程是从企业外部入手，着眼解决长期以来困扰中小企业的难点、痛点和堵点问题，改善企业发展环境；中小企业国际化促进工程主要是推动中小企业更好适应和参与构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，加强对外贸易与合作，在国际市场中砥砺成长。

为推动有效实施，《规划》明确4项保障措施，包括加强党的全面领导，加强政策协同和评估督导，加强运行监测和政策研究，营造良好舆论环境。

工业和信息化部表示，下一步，将充分发挥《规划》多部门联发的优势，形成工作合力，全面落实各项任务和重点工程，在各部门、各地方和社会各界的共同努力下，推动“十四五”时期中小企业高质量发展，为加快发展现代产业体系、巩固壮大实体经济根基、构建新发展格局提供有力支撑。

图片来源：工业和信息化部中小企业局

(责编：申佳平、高雷)