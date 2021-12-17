人民网北京12月17日电 （记者王震）据财政部网站消息，财政部发布关于2022年彩票市场休市安排的公告，春节期间1月29日至2月7日休市10天，国庆节期间10月1日至10月4日休市4天。

根据公告，休市期间，除即开型彩票外，停止全国其他类型彩票游戏的销售、开奖和兑奖。具体彩票游戏的开奖、兑奖等时间调整安排，由彩票发行机构、彩票销售机构提前向社会公告。

即开型彩票的销售活动由彩票销售机构根据彩票发行机构的要求和本地实际情况自行决定。要充分尊重彩票代销者的意愿，不得强行要求销售。彩票销售机构要制定全面细致的销售工作方案，切实加强安全管理。

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