人民网北京12月17日电 （记者赵竹青）12月15日，世贸组织贸易、环境和可持续发展相关部长声明发布会以视频方式举行。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文就《塑料污染和环境可持续塑料贸易非正式对话部长声明》作视频致辞。

王受文表示，近年来，中国政府出台一系列措施，逐步减少、限制、禁止使用一次性塑料制品，持续加大塑料污染防治力度。中方于2019年起推动塑料污染议题的多边讨论，2020年在世贸组织发起塑料污染和环境可持续塑料贸易非正式对话倡议。倡议联署方从发起时的8个增加到目前的67个，包括了来自全球不同区域、处于不同发展阶段的成员。未来将争取更多成员加入，推动倡议内容走得更广、更远、更实。希望世贸组织聚焦自身优势，帮助成员形成更协调、一致和有效的贸易措施，建立贸易、环境和发展之间的纽带，以应对当前的环境挑战，并为全球的可持续发展共同努力。

据了解，《塑料污染和环境可持续塑料贸易非正式对话部长声明》旨在加强减少塑料污染方面的全球努力和国际合作，下一步将就“如何开展贸易合作以减少有害的塑料制品”以及“如何促进可减少塑料污染的货物贸易与服务贸易”开展专题讨论。

当前，全球塑料污染治理日益艰巨和紧迫。记者从中国物资再生协会再生塑料分会了解到，我国从来没有向其他国家输送过废塑料，本土处理率达100%。自上世纪90年代起，我国开始处理全世界废塑料，仅在2013年至2017年间，我国处置了进口废塑料达3660万吨，为全球废塑料污染治理作出了巨大贡献。禁止固体废物进口政策实施后，我国对全球塑料污染治理的贡献并没有停止。国内部分再生塑料企业转移到东南亚、日韩、欧美等国家筹建工厂。我国再生塑料行业正在逐步从“全球废塑料资源+国内再生加工”的传统模式转变为“海外废塑料资源+海外再生加工”与国内废塑料循环再生利用的双驱模式。

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