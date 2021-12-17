12月17日，中国银联与中国民生银行签署全面战略合作协议及云闪付业务战略合作协议。中国银联董事长邵伏军、总裁蔡剑波、执行副总裁胡浩中，民生银行董事长高迎欣、行长郑万春、副行长陈琼、林云山、首席信息官张斌等共同出席签约仪式。

据了解，通过此次战略合作，双方将在前期取得丰富合作成果的基础上，进一步建立长期有效的发卡、受理业务合作机制，在支付产品创新、便民场景建设、小微客户结算、跨境支付、联合营销以及风险联防联控、合规开展大数据业务等领域开展全方位合作。其中，基于云闪付网络支付平台，结合民生银行APP用户优势，双方将进一步加强移动支付和金融惠民深度合作，共同打造用户共享、场景互通、协同发展的行业合作新范式。

此次战略合作达成后，民生银行成为首家实现云闪付网络支付平台与银行APP合作的商业银行，在“统一标识，统一体验，统一接口”的目标下，民生银行“全民生活APP”用户将享受到更为丰富的云闪付服务内容及优惠权益。

中国银联董事长邵伏军表示，为落实人民银行关于金融服务实体经济的部署，中国银联充分发挥清算机构的枢纽、组织、协调作用，联合包括民生银行在内的产业各方，探索实践网络支付“四方模式”的构建，助力商业银行数字化转型和移动支付业务发展。此次与民生银行全面升级战略合作，基于云闪付网络支付平台，打造银行侧统一的支付体验，助力银行APP扩大受理面，服务商业银行用户经营需求，为构建移动支付市场新格局开启新的尝试。中国银联将在人民银行的领导下，不断提升平台能力和服务质量，联合各方共同为支付产业高质量发展注入新的内涵。

民生银行董事长高迎欣表示，民生银行作为首家云闪付网络支付平台与银行APP合作的商业银行，此次与中国银联签署全面战略合作协议，具有更广泛的示范效应和更高层面的战略意义。此次双方同步签署云闪付业务战略合作协议，打通支付、服务、用户三个环节，形成优势互补，实现合作共赢。民生银行将与中国银联进一步加强和深化各领域的合作，提升服务和用户体验，共同推动支付产业的数字化转型。

未来，双方将继续秉承“支付为民”的初心，依托各自领域的优势，加强战略合作伙伴关系，携手做大做强银行银联服务网络，共同推动支付产业的高质量发展。

(责编：董童、李源)