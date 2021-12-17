原标题：5年投入750亿元！科技强国背后的“京东实践”

2021年即将过去，探月工程、人工智能、供应链、虚拟现实和增强现实……成为今年技术领域的高频词，从星辰大海到衣食住行，我们生产生活的点滴变化，映照的都是勇攀科技高峰的步履。而在不断增强的科技实力和创新能力背后，企业的探索实践同样不可或缺。

譬如华为、京东等企业。作为一家新型实体企业，京东多年来一直执着于技术探索，持续在基础科学与底层技术领域进行投入，从2017年初全面向技术转型以来，京东体系已在技术上累计投入已近750亿元，不断夯实数智化社会供应链的“技术地基”，在推动实体经济发展、提高社会效率方面发挥着积极作用。

京东近20年的成长可以说是技术驱动的成长之路，也验证了基础性技术研究是企业核心竞争力打造的必由之路。从诞生之初，京东就确立了供应链主航道，不仅仅在基础设施、运营上持续引领着行业的发展，更通过在供应链领域坚持不懈的技术研发和创新，为制造、流通、服务等产业注入增长新动能。

而2017年初，京东的技术战略上升到新的高度，持续在技术领域加大投入，其目的就是要夯实供应链优势，打造面向未来的核心技术，为产业可持续发展奠定坚实的基础，这集中体现在京东对数智化社会供应链的升级与改造上。

京东大型智能物流园区“亚洲一号”智能机器人工作场景

聚焦到供应链领域，在企业的推动下，中国社会化物流成本占GDP的比重已从2007年的18.4%降至目前的14.7%，这意味着数万亿物流损耗的减少，也意味着制造商可以获取更好的利润空间，更高的运营效率，消费者则能享受更好的价格和便捷的服务，让产业得以高质量发展。京东相信通过数智化社会供应链的构建，未来十年能携手合作伙伴将这一数字将降至10%以内。

京东以自身的扎实实践，以技术创新带动着供应链水平的持续提升。借助于智能决策技术持续提升的供应链能力，京东在自营商品达到近1000万SKU的基础上，运营效率始终保持全球领先；京东“双11”期间，在全国25座城市投用近400辆智能快递车；京东智能供应链每天给出超46万条补货和调拨决策；京东JC2M智能制造平台已和1200余家品牌达成合作，助力品牌商加快新品开发速度、提高新品开发成功率，未来三年将服务超过10000家品牌及工厂……京东的供应链技术和能力已经全面产生外溢价值，带动了行业的降本增效。

京东建成基于SuperPOD架构超大规模计算集群——天琴α

据了解，京东将秉持“技术为本，致力于更高效和可持续的世界”的使命，持续加大基础科学投入与研究力度，为产业可持续发展奠定坚实的基础。未来十年，京东数智化社会供应链将在赋能实体经济、提升社会效率、促进环境友好等方面发挥积极作用。

智能供应链国家新一代人工智能开放创新平台依托于京东人工智能开放平台NeuHub，将人工智能技术与供应链系统结合，通过创新创业、全产业链合作，构建多方参与的中国智能供应链开放平台，推进国家智能供应链战略发展和产业升级，打造智能供应链产业生态。

实施科技强国战略，科技企业大有可为。中国科技企业也自有对星辰大海的追求。这星辰大海，就是在取得商业成功的同时，为社会创造更大的价值。

(责编：董童、李源)