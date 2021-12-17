人民网记者 车柯蒙

煤电、供热关系国计民生，关乎工业经济运行和百姓温暖过冬。由于煤炭价格上涨等原因，煤电、供热企业在一段时间以来发展面临困境。

为此，国家迅速出台一系列能源保供措施，其中包括对煤电、供热企业今年第四季度实现的税款实施缓缴措施，进一步纾解企业经营困难。

国家税务总局最新数据显示，截至12月2日，全国4800多户煤电、供热企业已累计办理“减、退、缓”税215.7亿元。

记者了解到，为配合做好今冬明春能源电力保供工作，帮助煤电、供热企业度过“寒冬”，今年9月，国家税务总局就成立了电力保供专项工作协调小组，专门制发《关于做好今冬明春能源电力保供 实施支持煤电企业纾困解难税收措施的通知》，积极落实支持煤电、供热企业纾困解难的“减、退、缓”税措施，确保煤电、供热企业税费优惠应享尽享，增值税留抵退税应退尽退，符合条件的困难缓税应缓尽缓。

各级税务部门按照税务总局统一部署，逐户摸排煤电和供热企业经营和税收情况，并建立台账，按日跟踪煤电和供热企业办理“减、退、缓”税情况，确保政策全覆盖。

陕西省、市、县三级税务部门均成立支持煤电企业纾困解难“政策落实、专项服务、工作协调”3个专项团队，并向187户企业派驻“税务管家”，确保政策及时落实、诉求及时回应。

内蒙古自治区承担着18个省（区市）煤炭保供5300万吨的重任。内蒙古自治区税务局充分发挥税收大数据优势，提前对全区煤电、供热企业分类开展基础分析，为374户企业推出“一企一策”“一户一方”服务举措。

在山西朔州市，当地税务部门梳理形成煤电和供热企业清单、税费优惠清单、可办缓税税种税额清单，组织45名业务骨干，点对点包联15家煤电企业，按日统计企业“减、退、缓”税情况，保障纾难解困税收措施全面落地。

随着“减、退、缓”税政策的落实落细，不少煤电、供热企业感受到，“真金白银”的税惠红利。

“政策执行有力，服务精准到位，3000多万元税款暂缓缴纳，大大减轻了企业资金压力。”华能松原热电有限公司总经理王国辉说。

地处吉林省松原市的华能松原热电有限公司，是当地唯一的热电联产企业。松原经济技术开发区税务局专项服务团队及时针对企业进行一对一培训辅导，宣讲煤电企业优惠政策，让企业及时享受。

位于内蒙古乌兰察布凉城县的岱海发电公司是国家实施西部大开发和西电东送战略的重点工程之一。今年随着煤价上涨，让单纯依靠火力发电、供热的内蒙古岱海发电有限公司犯了难。

“税务部门第一时间给我们讲解了相关优惠政策，按流程协助我们办理678.5万元税费延期缴纳，极大缓解了企业资金压力。”公司财务人员刘杨俊说。

陕西国华锦界能源有限责任公司财务负责人乔广渊表示，正在企业面临困难的时候，国家出台了煤电企业纾困措施，实在太及时了。税务部门为公司办理缓缴税款4.14亿元，及时解决了公司资金紧张问题。

(责编：刘佳、高雷)