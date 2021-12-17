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人民网“国民消费研究中心”正式成立 发布首批课题

2021年12月17日15:03 | 来源：人民网
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人民网北京12月17日电 （记者杜燕飞）12月17日，由人民网主办的“2021国民消费大会”在北京举行。会上，人民网“国民消费研究中心”正式成立，并同步发布该中心首批开展的三个课题。

人民网“国民消费研究中心”正式成立。人民网 崔辰光摄

据介绍，人民网“国民消费研究中心”的成员主要由消费产业研究领域专家学者、投融资机构代表、第三方数据机构组成，旨在梳理行业动态、解析行业消费发展趋势、进一步挖掘消费潜力。

该中心成立后，每年将开展多维度国民消费案例征集活动，策划消费领域相关研究课题、开展线上线下调研，举办年度国民消费大会并组织智库论坛、闭门研讨等配套活动。

在本次大会上，该中心首批开展的三个课题：《国潮文化与国民新消费的融合互促研究课题》《国际消费中心城市培育建设研究课题》《产融结合助推国民新消费研究课题》也同步发布，旨在进一步梳理消费新趋势，挖掘消费新动能。

(责编：刘佳、高雷)

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