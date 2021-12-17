人民网北京12月17日电 （记者许维娜）工业是国民经济的主体，工业稳则经济稳。国家统计局的最新数据显示，当前我国工业运行总体平稳，11月份全国规模以上工业增加值同比增长3.8%，比上月加快0.3个百分点。

近日，国家发改委、工业和信息化部印发《关于振作工业经济运行推动工业高质量发展的实施方案》（以下简称《实施方案》）。《实施方案》按照问题导向，重点从打通堵点卡点、挖掘需求潜力、强化政策扶持、优化发展环境等四个方面，提出了16条具体措施，得到社会各界广泛关注。

“面对更趋复杂严峻和不确定的外部环境，振作工业经济运行对于我国当前经济的持续稳定和长期的高质量发展具有重要意义。”中国社会科学院工业经济研究所李晓华表示，一方面振作工业经济运行是经济稳增长的有力支撑，是实现高质量发展的前提。另一方面，振作工业经济运行是应对逆全球化的坚实基础。

李晓华介绍说，《实施方案》提出了一套振兴工业经济运行的组合拳，既聚焦当前的平稳增长，又着眼于今后的发展质量提升，充分体现了“稳中求进”的特点。

一是化解工业运行中的问题。针对工业用电紧张问题，一方面，通过加强统筹协调、煤电和供热企业暂缓缴纳税款等举措，释放煤炭优质产能，提高用煤中长期合同履约，促进煤电企业提高发电出力；另一方面，考虑碳达峰碳中和的复杂性长期性和我国以煤为主的基本国情，在严格能耗强度管控的同时，增强能源消费总量管理弹性，保障工业合理用能。

二是解决工业企业经营困难。针对企业融资难融资贵问题，增加中长期贷款投放，开展“补贷保”联动试点，支持符合条件的企业发行公司信用类债券，推广以信息共享为基础的“信易贷”，引导金融资源投向工业绿色低碳发展。

针对中小企业负担问题，加强涉企违规收费整治，进一步落实减税降费，鼓励地方政府安排中小企业纾困专项资金，加大普惠小微企业信用贷投放，推动建立支持小微企业的贷款风险分担补偿机制，用好小微企业融资担保降费奖补资金。

针对企业用工难问题，完善劳动力供需信息发布和对接机制，加强劳动者权益保护，促进用工需求与职业技能培训有效衔接，鼓励产业向中西部和东北地区转移就地吸纳劳动力。

三是充分释放工业增长潜力。加快具备条件的重大项目上马和开工建设，适度超前开展基础设施投资，重点布局5G、千兆光网、大数据中心等新型基础设施项目。放宽外资投资领域限制，扩大吸引外资规模，加快重大外资项目落地实施。通过完善新能源汽车充电桩、换电站等配套设施，推动工业品线上销售渠道建设，打造新国潮自主品牌等举措，释放消费对工业增长的拉动力。

四是增强工业发展动力培育。围绕供应链的薄弱环节，加强关键核心技术创新、加大“首台套”“首批次”应用政策支持力度，培育一批“专精特新”企业，加快突破技术瓶颈、打通供应链断点。继续培育壮大战略性新兴产业，通过组织实施未来产业孵化与加速计划前瞻谋划未来产业，打造一批战略性新兴产业集群和国家未来产业先导试验区，推动工业产业结构优化、动能转换，增强发展内生动力。

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