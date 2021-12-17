人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

国家物流枢纽怎么建？业界聚焦物流要素聚集方式创新

2021年12月17日15:39 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月17日电 （王绍绍）近日，国家发展改革委印发《关于做好“十四五”首批国家物流枢纽建设工作的通知》，将25个枢纽纳入“十四五”首批国家物流枢纽建设名单。四川省达州商贸服务型国家物流枢纽就在这批名单之内。

在17日召开的达州商贸服务型国家物流枢纽建设新闻发布暨项目恳谈会上，人民网财经了解到，达州商贸服务型国家物流枢纽为双片区布局，规划总占地2.70平方公里，主要打造商贸物流集成、供应链集成服务、区域分拨配送、干线运输组织、多式联运、国际物流服务、应急物流功能区和公共信息平台“七区一平台”功能体系，形成结构完整、功能互补、集约发展的整体布局。

达州商贸服务型国家物流枢纽成功入选“十四五”首批国家物流枢纽建设名单，之后该如何高质量发展？中国物流与采购联合会会长何黎明建议，达州应紧紧抓住国家物流枢纽建设发展契机，加快促进供应链上下游和产业集群的联动，带动区域制造业、商贸业的聚集发展，加快培育各种要素大聚集、大流通、大交易的枢纽经济，形成区域经济发展新增长极。

国家发展改革委综合运输研究所所长汪鸣则建议，达州应建设商贸服务型国家物流枢纽要充分发挥区位优势，盘活存量资源，创新物流要素聚集方式，把握构建新发展格局和现代流通体系建设发展机遇，加快推进国家物流枢纽的建设与发展。

达州市委副书记、达州高新区党工委书记熊隆东表示，近年来，达州市抢抓国家推动成渝地区双城经济圈建设、创建万达开川渝统筹发展示范区战略机遇，坚持把现代物流业作为转型升级、追赶跨越的突破口，累计培育壮大各类物流企业 1100 余家，2020 年全市物流总额突破 5000 亿元，铁路过境货物量位居西南地区第 1 位，公铁水空货运量常年保持在亿吨以上，稳居四川省第 2 位。特别是立足建设全国性综合交通枢纽，成功开通四川东出铁水联运班列、西部陆海新通道达州班列、中欧班列达州专列，初步形成了“大枢纽支撑大物流、大物流引领大发展”的生动局面。

熊隆东还表示，下一步，达州将以入选“十四五”首批商贸服务型国家物流枢纽建设名单为契机，进一步夯实物流基础、打造物流平台、升级物流体系，加快构建“货畅秦巴、物通四海、誉达八方”的交通物流中心。

据介绍，达州商贸服务型国家物流枢纽主要打造商贸物流集成、供应链集成服务、区域分拨配送、干线运输组织、多式联运、国际物流服务、应急物流功能区和公共信息平台“七区一平台”功能体系，形成结构完整、功能互补、集约发展的整体布局。当前正在全力推进铁路集装箱基地、多式联运示范基地、保税物流中心（B型）等建设，加快建成为成渝地区双城经济圈北翼货物集散中心、秦巴地区物流供应链产业创新发展高地、万达开物贸一体化示范基地。

(责编：刘佳、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家物流枢纽怎么建？业界聚焦物流要素聚集方式创新
　　人民网北京12月17日电 （王绍绍）近日，国家发展改革委印发《关于做好“十四五”首批国家物流枢纽建设工作的通知》，将25个枢纽纳入“十四五”首批国家物流枢纽建设名单。四川省达州商贸服务型国家物流枢纽就在这批名单之内。…
振作工业经济运行有何重要意义？专家四方面权威解读
　　人民网北京12月17日电 （记者许维娜）工业是国民经济的主体，工业稳则经济稳。国家统计局的最新数据显示，当前我国工业运行总体平稳，11月份全国规模以上工业增加值同比增长3.8%，比上月加快0.3个百分点。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部