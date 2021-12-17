人民网北京12月17日电 （王绍绍）近日，国家发展改革委印发《关于做好“十四五”首批国家物流枢纽建设工作的通知》，将25个枢纽纳入“十四五”首批国家物流枢纽建设名单。四川省达州商贸服务型国家物流枢纽就在这批名单之内。

在17日召开的达州商贸服务型国家物流枢纽建设新闻发布暨项目恳谈会上，人民网财经了解到，达州商贸服务型国家物流枢纽为双片区布局，规划总占地2.70平方公里，主要打造商贸物流集成、供应链集成服务、区域分拨配送、干线运输组织、多式联运、国际物流服务、应急物流功能区和公共信息平台“七区一平台”功能体系，形成结构完整、功能互补、集约发展的整体布局。

达州商贸服务型国家物流枢纽成功入选“十四五”首批国家物流枢纽建设名单，之后该如何高质量发展？中国物流与采购联合会会长何黎明建议，达州应紧紧抓住国家物流枢纽建设发展契机，加快促进供应链上下游和产业集群的联动，带动区域制造业、商贸业的聚集发展，加快培育各种要素大聚集、大流通、大交易的枢纽经济，形成区域经济发展新增长极。

国家发展改革委综合运输研究所所长汪鸣则建议，达州应建设商贸服务型国家物流枢纽要充分发挥区位优势，盘活存量资源，创新物流要素聚集方式，把握构建新发展格局和现代流通体系建设发展机遇，加快推进国家物流枢纽的建设与发展。

达州市委副书记、达州高新区党工委书记熊隆东表示，近年来，达州市抢抓国家推动成渝地区双城经济圈建设、创建万达开川渝统筹发展示范区战略机遇，坚持把现代物流业作为转型升级、追赶跨越的突破口，累计培育壮大各类物流企业 1100 余家，2020 年全市物流总额突破 5000 亿元，铁路过境货物量位居西南地区第 1 位，公铁水空货运量常年保持在亿吨以上，稳居四川省第 2 位。特别是立足建设全国性综合交通枢纽，成功开通四川东出铁水联运班列、西部陆海新通道达州班列、中欧班列达州专列，初步形成了“大枢纽支撑大物流、大物流引领大发展”的生动局面。

熊隆东还表示，下一步，达州将以入选“十四五”首批商贸服务型国家物流枢纽建设名单为契机，进一步夯实物流基础、打造物流平台、升级物流体系，加快构建“货畅秦巴、物通四海、誉达八方”的交通物流中心。

据介绍，达州商贸服务型国家物流枢纽主要打造商贸物流集成、供应链集成服务、区域分拨配送、干线运输组织、多式联运、国际物流服务、应急物流功能区和公共信息平台“七区一平台”功能体系，形成结构完整、功能互补、集约发展的整体布局。当前正在全力推进铁路集装箱基地、多式联运示范基地、保税物流中心（B型）等建设，加快建成为成渝地区双城经济圈北翼货物集散中心、秦巴地区物流供应链产业创新发展高地、万达开物贸一体化示范基地。

(责编：刘佳、高雷)