黄盛

在不少老旧小区，普遍存在的“空中飞线”“蜘蛛网”，既带来安全隐患，又影响了小区的环境美观。近日，山东省淄博市张店区通过开展“飞线”整治专项行动，集中清理“空中蜘蛛网”，让天空“无线美”。

“以前电线扭成一团挂在头顶，不仅看着碍眼，每次从下边走还有点提心吊胆。现在整治后，小区看上去都亮堂了。”日前，家住淄博市张店区柳毅社区的居民张丽琴提起张店区开展的“飞线”整治专项行动，情不自禁地竖起大拇指。

今年以来，淄博市张店区将居民小区“飞线”整治工程列入2021年重大民生实事项目，开展对居民小区及周边私拉乱扯“飞线”专项整治工作。截至目前，张店区已完成对1248栋居民楼的“飞线”整治工作，惠及居民43126户。

社区“空中蜘蛛网”的顺利清除，不仅是张店区各级党委政府解决百姓“急难愁盼”问题的缩影，也是张店区人大常委会结合“我为群众办实事”实践活动，积极探索推行“专题主任会议”，用有解思维，通过“小会议”解决大难题的体现。

新形势、新任务需要人大更好更有力地发挥监督作用。由于受客观条件的制约，县区级人大常委会会议大多时间较短。有限的时间，又面对众多议题，很容易造成会议质量不高的问题。为解决这一问题，张店区人大常委会充分发挥主观能动性，坚持有解思维，实施“专题主任会议”制度，推动监督工作走深走实。

“在策划人大常委会会议议题时，我们会一并确定‘专题主任会议’议题，并将两个会议议题有机结合起来，统一纳入年度监督计划。由此一来，便形成了单月常委会会议与双月‘专题主任会议’相互促进相互补充的工作格局。”张店区人大常委会党组书记、主任徐磊说。

张店区人大常委会通过“专题主任会议”方式，与政府及相关责任部门围绕“专题”一起商讨，将人大监督与人大会商结合起来，拓宽了监督渠道，增强了监督实效。为了确保决策的科学性、正确性，张店区人大常委会在召开“专题主任会议”前，会选派一名主任会议成员带领相关专门委员会和机关委室同志组成调研组，围绕所确定的“专题”深入一线开展调查研究，广泛听取代表、群众意见建议，并归纳整理出“专题”所要解决的问题。

专题会上，听取调研组工作情况汇报、听取各相关责任部门的意见建议，经充分讨论后凝聚共识，张店人大会共同研究确定解决问题的措施办法，从而有针对性地形成“专题主任会议”的建议。会后则以“专题主任会议”建议函的形式送交政府研究处理。

“专题主任会议”丰富了监督形式，“小会议”实现大成效。近年来，张店区人大常委会共印送政府“专题主任会议”建议函19件次，对全区“双招双引”、新旧动能转换、乡村产业振兴等提出可操作性强的建议，得到政府积极回应。张店区园区体制机制理顺不畅、重点项目与现有优势结合不够紧密、城乡环境整治提升不到位等一大批“专题”问题得到有效解决。

(责编：刘佳、高雷)