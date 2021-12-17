跨境寄递毒品走私增加 今年深圳海关查发相关案件超100宗
2021年12月17日17:50 | 来源：人民网
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人民网北京12月17日电 （记者王震）据海关总署网站消息，今年以来，深圳海关在寄递渠道查发毒品走私案件已突破100宗，其中查获海洛因冰毒等毒品50.97千克、LSD致幻剂437张、罂粟果及罂粟壳8.14千克等。
关员对查获的冰毒开展查验。图片来自深圳海关
“今年来因疫情等原因，跨境毒品走私方式呈现向寄递渠道转变的特点。”深圳海关相关负责人介绍，近日深圳海关在转运货物渠道陆续查获7票毒品，涉及冰毒、氯胺酮18.3千克。今年以来，深圳海关通过搭建“特征标签库”、科技手段助力审图、强化执法合作等方式，精准识破违法分子利用包裹内货物、包装纸盒盒盖等隐蔽夹藏毒品的手段；开展案件协查、联合打击、境外追逃等专项行动，在寄递渠道毒品走私打击方面取得新突破。
该负责人表示，海关将建立打击毒品走私长效机制，升级联合研判工作站，完善寄递渠道一体联动防控新模式，坚持破网除链、打头挖根，筑牢国门安全防线。
(责编：王震、高雷)
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